إضافة 5 أنشطة تجارية جديدة خلال سبتمبر

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي خمسة أنشطة تجارية جديدة إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي تلك الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، فضلاً عن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في سوق دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

الأنشطة الجديدة

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة نشاط تجارة آلات ومعدات استخراج الثروة الطبيعية، ويشمل تجارة الآلات والمعدات التي تعمل على استخراج الثروات الطبيعية من باطن الأرض، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي، ومعدات التعدين واستخراج المعادن واستغلال المحاجر.

كما ضمت القائمة نشاط الاستثمار في المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها، ويشمل المؤسسات والشركات القابضة التي تؤسس بغرض استثمار أموالها أو توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتأسيس المشروعات التابعة، والتي تزاول الأنشطة العقارية المختلفة أو المساهمة فيها.

وشملت قائمة الأنشطة الجديدة أيضاً نشاط إنتاج البكتريا العضوية، الذي يضم المنشآت المتخصصة في إنتاج البكتريا العضوية والمتمثلة في إنتاج سائل يحتوي على مجموعات من الأجسام الميكروبية، وذلك لاستخدامها كبديل للكيماويات في مجال الزراعة ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك في وحدات معالجة المياه العادمة، وخزانات الصرف الصحي وصيانة خطوطها، علاوة على معالجة مياه البحيرات والمسطحات المائية في وحدات معالجة تدوير النفايات وفي صناعة المنظفات الصناعية. ومن الأنشطة الجديدة، نشاط تشغيل منصات بيع مؤقتة يشمل المنشآت التي توفر منصات بيع البضائع ضمن محال التجزئة للراغبين في تشغيلها بشكل مؤقت، على أن يلتزم المشغلون بإصدار التصاريح المطلوبة وضمان التزام البائعين بالقوانين والتشريعات السارية في إمارة دبي.

كما ضمت القائمة نشاط مركز فحص اللياقة الطبية الذي يوفر البرامج والخدمات الطبية لحماية وتعزيز صحة سكان دولة الإمارات ضد الأمراض المعدية، وذلك عبر فحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة، والمنشآت التي تقدم هذه الخدمات هي منشآت حكومية أو منشآت خاصة مرخصة من هيئة الصحة بدبي.

دراسة السوق

وتؤكد الإضافة الجديدة للأنشطة التجارية حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة. ويأتي ذلك أيضاً تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري.