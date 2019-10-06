منصة حكومة أبوظبي تشهد إطلاق 70 مبادرة رقمية مبتكرة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تشارك 32 جهة حكومية وأكاديمية في أبوظبي، تحت مظلة «منصة حكومة أبوظبي» في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019».

وكشفت المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، الدكتورة روضة سعيد السعدي، أنه سيتم إطلاق واستعراض أكثر من 70 مبادرة ومشروعاً من المبادرات الرقمية المبتكرة، من قبل الجهات الحكومية المشاركة، لافتة إلى أن هذه المبادرات والمشروعات المشتركة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لقيادة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، التي من شأنها مضاعفة القيمة المضافة المترتبة على بناء حكومة رقمية متكاملة ومبتكرة.

وأضافت أن التحول الرقمي في أبوظبي أصبح واقعاً ملموساً وخريطة طريق لدعم رؤى الحكومة وتحقيق تطلعات القيادة.

وستشهد منصة حكومة أبوظبي في اليوم الأول من المعرض، سلسلة فعاليات تشمل إطلاق عددٍ من المشروعات الرقمية المبتكرة الخاصة بكل جهة حكومية مشاركة. كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم.