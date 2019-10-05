( إنفوغرافيك) ..الإمارات وجهة جذب رائدة لأصحاب الملايين

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

يقدم تقرير هجرة الثروة العالمية لعام 2019 الصادر عن بنك «AfrAsia Bank» رؤى تم جمعها بالاشتراك مع «New World Wealth»، حول هجرة الثروة في جميع أنحاء العالم. تمت دراسة اتجاهات الثروة في 90 دولة و150 مدينة، بما في ذلك جميع الأسواق الرئيسة لبناء هذا التقرير. ووفقاً لذلك بلغ إجمالي الثروة الخاصة الموجودة في جميع أنحاء العالم نحو 204 تريليونات دولار أميركي. وتسارعت هجرة الثروة العالمية في عام 2018، إذ هاجر ما يقرب من 108 آلاف مليونير في العام الماضي، مقارنة بـ 95 ألفاً في عام 2017. ولاتزال الولايات المتحدة أكبر سوق للثروة في العالم. مع تفوق أستراليا على الولايات المتحدة كأكثر دولة جاذبة لأصحاب الملايين في العالم. وفي الشرق الأوسط تعد الإمارات الوجهة المفضلة لأصحاب الملايين. وتصدرت دبي أفضل المدن الجاذبة لأصحاب الملايين، وأكثر مدينة تحتوي على أكبر عدد من المليونيرات. وأغلب البلدان التي يتدفق إليها أصحاب الملايين هي دول ناطقة باللغة الإنجليزية، وتعد دولة الإمارات، الدولة العربية الوحيدة التي يقصدها أصحاب الملايين، لما تتميز به من نظام ضريبي معتدل ونوعية خدمات متميزة وبيئة آمنة.

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