56 % نمواً في أصول «المركزي» من الذهب خلال أغسطس

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

رفع المصرف المركزي أصوله من معدن الذهب خلال أغسطس الماضي، بقيمة 805 ملايين درهم، ليصل إجمالي قيمة ما يمتلكه من الذهب إلى مليارين و239 مليون درهم بنمو نسبته 56% عن الرصيد المسجل نهاية يوليو السابق والبالغ مليار و434 مليون درهم.

وبحسب بيانات لـ«المركزي» صادرة، أمس، تعد تلك الزيادة الأكبر شهرياً منذ ديسمبر 2015، تاريخ أول إفصاح عن أصول «المركزي» من المعدن الأصفر.

ورغم أن المصرف المركزي بدأ اعتباراً من نهاية 2015 تكوين رصيد من السبائك الذهبية ضمن أصوله إلا أن هذه الأصول تعد قليلة القيمة مقارنة بالأصول الأخرى التي يمتلكها «المركزي».

وكان المعدن الأصفر، قفز 1.4%، أول من أمس، بعد أن تسبب تقرير مخيب للتوقعات بشأن التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الأميركي في إثارة قلق المستثمرين الذين تنتابهم بالفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.

ويرجع إقبال المستثمرين على بيع الذهب إلى المعنويات السلبية للمستثمرين بفعل النمو العالمي والتجارة.

إلى ذلك، بينت الإحصاءات الصادرة عن «المركزي» أيضاً، أن إجمالي الودائع التي يمتلكها أفراد في حساباتهم بالبنوك المحلية (الوطنية والأجنبية) بنهاية أغسطس الماضي بلغ 446 مليار درهم، مقارنة مع 439 مليار درهم نهاية يوليو السابق، بزيادة قدرها سبعة مليارات درهم خلال فترة شهر.

وأضاف المركزي أن قيمة الودائع في حسابات التوفير بالبنوك بلغت بنهاية أغسطس الماضي 165.4 مليار درهم، مقارنة مع 165.8 مليارا نهاية يوليو 2019.

وأوضح أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام المصرف المركزي لمقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية سجل بنهاية أغسطس الماضي 17 مليون شيك، بقيمة 805 مليارات شيك، مقارنة مع 15.3 مليون شيك بنهاية يوليو الذي سبق بقيمة 722 مليار درهم.

الزيادة تعد

الأكبر شهرياً

منذ 2015.