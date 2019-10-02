21.4 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» في 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 21 ألفاً و431 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 20 ألفاً و421 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها نحو 5%.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 9598 شكوى من مشتركين، بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات» في الفترة بين يناير وسبتمبر 2019، مقابل 9205 شكاوى من خدمات «اتصالات» خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بينما تلقت 11 ألفاً و833 شكوى من مشتركين، تتعلق بخدمات «دو» مقارنة مع 11 ألفاً و216 شكوى من خدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأضاف التقرير أن المشغلين نجحا في إغلاق نسبة عالية من الشكاوى، حيث تم إغلاق 98.2% من الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» خلال الأشهر التسعة الماضية بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 97.7% من الشكاوى المقدمة ضد «دو» بعد حلها، لافتاً إلى أنه تم حل ما نسبته 0.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات الشركتين في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

ولفت تقرير «تنظيم الاتصالات» إلى أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» بلغ 72.8%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 12.4%، في حين بلغت نسبة الحياد 14.8%. كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ضد «دو» 72.3%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 11.8%، وبلغت نسبة الحياد 15.9%.

وذكرت الهيئة أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

• الشكاوى تتعلق بالهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.