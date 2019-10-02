«بلتون» تستهدف إعادة تنشيط مكتبها في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «بلتون المالية القابضة» المصرية بأنها تسعى إلى جذب استثمارات المؤسسات الأجنبية والإماراتية لضخ استثمارات في مصر، وذلك عبر إعادة تنشيط مكتبها في دبي حالياً.

وقال المدير المسؤول عن تعاملات المؤسسات في شركة «بلتون المالية»، وفيق داوود، إن الشركة لديها حالياً مكتب في دبي، وتسعى إلى إعادة تنشيطه خلال الفترة المقبلة، للإسهام في زيادة تعاملات المؤسسات لدى الشركة، متوقعاً ارتفاعها بنسبة 50%، على الأقل، خلال العام الأول.

وأوضح داوود في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركة ستعمل في مجال الاستشارات المالية بالإمارات، التي تتضمن عمليات الاندماج والاستحواذ والطروحات الأولية»، مشيراً إلى أن الشركة تركز في البداية على جذب المؤسسات الأجنبية في الإمارات إلى السوق المصرية.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة، ماجد شوقي، إن «شركته تدير حالياً استثمارات غير مباشرة لمؤسسات إماراتية في مصر، لكن الشركة ترى أنه يجب أن يكون لديها ظهور أكبر في الخليج، خصوصاً في الإمارات والسعودية».

وأوضح أن الشركة لديها حالياً رخصة «صانع سوق» من سوق دبي المالي، ورخصة أخرى من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتابع: «أتمنى أن نكون جاهزين، بشأن النشاطات الجديدة، في بداية الربع الأول من العام المقبل».

ورغم التوترات الجيوسياسية، أكد شوقي أن أداء السوق في دبي وأبوظبي يعتبر جيداً جداً من حيث السيولة والأداء السعري، فهو متماسك، ولا توجد تقلبات سعرية حادة، وبالتالي هذا الوضع لا يقلق المستثمر.