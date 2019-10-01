780 مليون درهم حكماً تعويضياً لشركة أملاك للتمويل

المصدر: شريف اليماني - دبي

قالت شركة أملاك للتمويل، اليوم، إن حكماً قضائياً صدر لمصلحتها، يقضي بتعويضها 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013.

وأشارت إلى أن الحكم تضمن دفع تعويضات، وكل الرسوم والمصروفات القانونية.

وأوضحت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر.

وأفادت بأن هذا الحكم لن يكون له تأثير في البيانات المالية للشركة في عام 2019، إذ إن الأمر يعتمد على سرعة الإجراءات من أجل إنفاذ الحكم.

وشهد سهم الشركة ارتفاعاً في بداية تعاملات سوق دبي المالي، قدره 11.07%، ووصل إلى 0.33 درهم، كما تصدر نشاطات السوق مستحوذاً على 38% تقريباً من قيم التداولات.

وتمتلك شركة إعمار العقارية 45% من أسهم الشركة، ولدى الشركة 11 شركة تابعة.