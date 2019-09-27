سيتي سكيب العالمي 2019 يختتم أعماله في أجواء تفاعلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم اليوم معرض "سيتي سكيب العالمي 2019" الذي تنظمه "إنفورما ماركيتس" سنوياً، وشهدت منصة المعرض التجارية والأكبر من نوعها في المنطقة والمتخصصة بالعقارات إقبالاً ملحوظاً من قبل المشاركين والزوار طيلة أيام المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشاد مستثمرو العقارات المشاركين من مختلف دول المنطقة والعالم بالتنظيم الناجح للفعالية والقيمة المضافة التي تجلبها الفعاليات المصاحبة للمعرض، الرامية إلى جمع المستثمرين لتقوية أواصر التعاون وتحفيز تنمية الأعمال والشراكات الاستراتيجية فيما بينهم، بالإضافة إلى المنصات الحوارية التفاعلية التي يقدمها خبراء القطاع لزوار المعرض بهدف التعزيزمعرفة الأفراد حول أهم الفرص المتاحة ومستجدات المشهد العقاري الأكثر تأثيراً على اتخاذ قراراتهم و اقتناء الوحدات المناسبة.

وفي هذا الإطار يأتي تنظيم برنامج "حوارات سيتي سكيب" المصاحبة للمعرض منذ إطلاقه قبل 19 عاماً حتى الآن، وهي عبارة سلسلة من الجلسات التفاعلية المجانية المقدمة لزوار المعرض، والتي استمرت لمدة يومين، والتي ركز في اليوم الختامي ولأول مرة بالكامل على موضوعات ذات أهمية بالنسبة للزوار والمستهليكن، وشهدت جلسات اليوم الختامي حضور الزائرين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على الاتجاهات والتطورات الرئيسية في جميع المجالات السكنية والتجارية والصناعية والفنادق والتجزئة والمكاتب فئات الأصول.

وناقش الخبراء موضوعات متنوعة منها الشقق الفندقية والشقق المخدّمة؛ ثورة التقنيات العقارية؛ أهمية الاستدامة في المشاريع المستقبلية؛ إسعاد المتعاملين، الطاقةالإيجابية وأنماط الحياة الصحية، التوجهات المستقبلية لأسواق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته قال ستيفن بوكولي ، الشريك المؤسس ومدير العمليات في "كوينتنشيال كوارترز": "أسهم برنامج حوارات سيتي سكيب في تقديم نظرة شاملة حول الجوانب الأكثرأهمية المرتبطة بخدمة العملاء، وشارك الخبراء أفضل تجاربهم والممارسات التي يمكن اعتبارها نماذج يحتذى بهافي هذا المجال كما يمكن اسقاطها على أي من الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية"

و أضاف: " تكمن أهمية هذه المنصة في اتاحتها للتواصل المباشر بين الزوار والخبراء لتقديم الاستشارت والاجابة على الاستفسارات المتعددة للزوار"

وقال ماريو سيبوك ، المستشار الإداري لدى "بي إم أو آند ستراتيجي" : " قدمت جلسات حوارات سيتي سكيب أخر وأهم مستجدات المشهد العقاري حيث شارك قادة الأعمال والخبراء رؤاهم و تطلعاتهم المستقبلية حول القطاع، وسلطت الضوء على أهمية التقنيات العقارية في تحديد ملامح التوجهات المستقبلية للقطاع بالإضافة للعديد من الموضوعات ذات الأهمية"

وقال مايكل أوبرماير، الرئيس التنفيذي لشركة" وولف سيستم" في جلسته التي تناولت المنازل والطاقة: "تعد حوارات سيتي سكيب منصة مثالية لتبادل الأفكار والتواصل مع الجماهير بشأن متطلباتهم، حيث تتيح تقييم مناخ السوق الحالي وفهم طريقة تفكير المستهلكين."

و أضاف: " ركزت من خلال مشاركتي على إبراز التوجهات الجديدة في الأسواق العقارية الخليجية على تبني حلول الاستدامة المرتبطة باستهلاك الطاقة وتعزيز أنماط معيشية صحية، حيث سيشكل هذا المحور أحد أهم الملامح المستقبلية للقطاع في المنطقة"

من جانبها قالت فاطمة بالفقيه ، المؤسس والمدير العام لشركة آر كي أر إتش للاستشارات: "توفرمنصة حوارات سيتي سكيب للزوار والمشترين والمستثمرين مجموعة متنوعة من الموضوعات والرؤى القيمة، حيث تضع في متناول الحضور معلومات حول كيفية التعامل مع النزاعات التعاقدية التي قد تنشأ في البناء وتجنبها في أجواء تفاعلية تعكس جهود المنصة نحو تعزيز المعرفة حول الجوانب المتعددة للقطاع والأكثر ارتباطا بالأفراد"