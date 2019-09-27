مستثمرون يطالبون ببرامج تمويل ميسّرة للعقارات وتقنين الرسوم والتوسع في المشروعات المنتهية بالتملك

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد مستثمرون بأن فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال» شهدت عروضاً جيدة من جانب الشركات العقارية المشاركة، إلا أن هذه العروض لا تلبي تطلعاتهم كمستثمرين.

وطالبوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، خلال المعرض الذي تنتهي فعالياته اليوم، بضرورة أن توفر الشركات العقارية برامج تمويل مريحة، مع تحديد رسوم الخدمات بدقة وزيادة المساحات للوحدات السكنية، إضافة

إلى ضرورة طرح وحدات سكنية للشباب بأسعار معقولة، وتفعيل المشروعات المنتهية بالتملك، والتي رغم اعتمادها من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلا أن مطورين لا يضعونها على أجندة أولوياتهم.

تمويل مريح

وتفصيلاً، قال المستثمر العقاري، حسان آل علي، إن هناك غياباً للبرامج التمويلية المريحة للمستثمر العقاري، فالبنوك لا تعطيه الاهتمام الكافي، مشيراً إلى أنه لم يجد بنوكاً كثيرة مشاركة في المعرض.

وطالب آل علي، بضرورة وجود برامج تمويل عقارية تتناسب مع جميع المستثمرين العقاريين، خصوصاً ذوي الملاءة المالية المتوسطة.

وقال فراس تميم، إن التمويل الجيد هو ما يشجعني على الاستثمار في العقار، وعلى الرغم من وجود عروض جيدة من الشركات العقارية في المعرض، إلا أنه لا توجد تمويلات مناسبة من قبل البنوك، مطالباً بضرورة وجود برامج تمويل بالتعاون بين المطورين والبنوك، وتكون بنودها واضحة وسريعة.

منصة بنكية

وقال أحمد إبراهيم، إنه يطالب بوجود منصة بنكية تعرض عليها مشروعات متنوعة بتمويلات تتناسب وإمكاناتها، مشيراً إلى أن هذه المنصات هي ما يحتاجه المستثمر العقاري الذي يزور معرض «سيتي سكيب».

وأكد مصطفى الجاويد، ضرورة وجود هذه المنصات البنكية، لأن الكثير من المستثمرين يفضلون التعامل مع البنوك مباشرة، فوجود بنوك لديها شراكات مع شركات عقارية ولديها برامج تمويل جيدة، هو ما يجب الاهتمام به في الدورات المقبلة للمعرض.

التأجير المنتهي بالتملك

وقال المستثمر العقاري، زيد شتيوي، إنه حضر للمعرض بعد سماعه عن طرح مشروعات للتأجير المنتهي بالتملك، لكنه لم يجد هذه المشروعات والتي تعتبر مطلوبة في السوق العقارية من وجهة نظره، لافتاً إلى أن النسبة الأغلب من المقيمين في دبي هم مستأجرون.

وطالب شتيوي، العارضين بالاهتمام بهذه المشروعات، وذلك لحاجة السوق العقارية اليها، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود مشروعات جيدة إلا أنها لم تصل إلى حد تطلعاته في ما يتعلق بفترات السداد.

في السياق نفسه، قال أمجد الديسي، إنه رغب بوجود مشروعات عقارية في المعرض بدفعة مقدمة ميسّرة، بالإضافة إلى فترة سداد طويلة نسبياً تتناسب مع الملاءة المالية له، لكنه لم يجد ذلك، بالإضافة إلى أنه يجب على المطورين الاهتمام بالمشروعات الخاصة بالشباب المتزوجين حديثاً عبر طرح مشروعات تهم هذه الفئة.

رسوم الخدمات

من جانبها، قالت المستثمرة العقارية، زيفونا سمرتوفا، إنها استأجرت وحدة سكنية في دبي وترغب في شراء مسكن خاص بها، لكن ما يدعو للقلق من وجهة نظرها، عدم وجود مشروعات عقارية على الخارطة ذات رسوم خدمات معقولة نسبياً، فالبعض يعطي عاماً أو عامين مجاناً، لكن رسوم الخدمات تعود مرة أخرى، فلابد من تقنين رسوم الخدمات للمشروعات، وأن تكون محددة عند التعاقد.

عدد المسوقين

من جهته، قال محمد البسيطي (مستثمر عقاري)، إن ادارة المعرض يجب أن تقوم بتحديد عدد المسوقين العقاريين لكل شركة بحسب عدد مشروعاتها، لافتاً إلى أن المعرض أصبح مزدحماً بشكل كبير، جراء وجود مسوقين بشكل كبير، وهو ما لا يعطي للمستثمر أو الزائر الفرصة الكافية لمشاهدة العروض الجيدة.

وهو ما أكدته أيضاً المستثمرة العقارية، جمانة جميل، قائلة إن إعطاء المستثمر فرصة للتعرف الى العروض العقارية أمر ضروري، وإن وجود العشرات من المسوقين العقاريين على منصات الشركات يحول دون ذلك، فكثير من المستثمرين العقاريين يتجنبون الإزعاج، ولذا لابد من تقنين عدد المسوقين، الأمر الذي يصب في مصلحة المعرض وزواره.

أسعار الفلل

وأشار المستثمر العقاري، إبراهيم البلوشي، إلى أن دورة «سيتي سكيب» هذا العام تفتقد لوجود مشروعات عقارية تستهدف المواطنين في قطاع الفلل بأسعار جيدة، مع مساحات معقولة.وهو ما أكده محمد البلوشي، مؤكداً أن أسعار الفلل مبالغ فيها.

التشطيب النهائي

طالبت المستثمرة العقارية، شمة الأنصاري، بضرورة وجود معادلة بين السعر ومساحة الوحدة السكنية، كما أن هناك مشكلة تقابل المستثمر عند حجزه للوحدة السكنية من المطور (أ) أو (ب)، هي مسألة التشطيب، حيث يعلن بعض المطورين أن التشطيب «سوبر لوكس»، ولكن لا شيء مضمون، وقالت: «لابد أن تكون هناك لوائح تنظم عمليات التشطيب».