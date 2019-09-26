«أراد» تعتزم إطلاق «جادة السعودية» باستثمارات 24 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت شركة «أراد»، ومقرها الشارقة، عن أنها تعتزم إطلاق مشروع «جادة السعودية» بقيمة 24 مليار درهم في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المشروع سيكون على غرار مشروع «الجادة» في الشارقة.

وأشارت الشركة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال»، إلى أن المشروع سيتم الإعلان عنه قريباً، دون تحديد موقع للمشروع.

وتفصيلاً، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أراد»، إن «الشركة لديها رؤية طموحة منذ البداية، لتوسيع نطاق أعمالنا وعدم حصرها في سوقٍ واحدة»، مشيراً إلى أنه «منذ إطلاق مشروعنا الأول، (مساكن نسمة)، في مارس 2017، حرصنا على بناء فريق استثنائي يضم أكثر من 200 موظف وموظفة»، ولفت إلى أن الشركة تدرس عدداً من المواقع المحتملة للإعلان عن مشروع جديد بنهاية 2019.

وذكر أن «مشروع (الجادة) يمثل أحد أكبر المشروعات متعددة الاستعمالات على مستوى الخليج العربي، ونتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية في المشروع خلال 10 أعوام، ويمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة، ويتمركز على آخر قطعة كبرى غير مبنية في قلب مدينة الشارقة».

وأشار إلى أن الشركة باشرت العمل بالمرحلة الأولى من المشروع، في أبريل من العام الماضي، متوقعاً أن يتم تسليم الباقة الأولى من المنازل خلال الربع الأول من عام 2020، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى وحدها تتألف من 1400 وحدة، ضمن 14 مجمعاً للشقق، إضافة إلى حيّ للفلل، ما يوضح حجم العمل اللازم لتسليم مثل هذا المشروع المتكامل.

من جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة «أراد»، إن «الشركة على الرغم من بدايتها في السوق العقارية في الشارقة، تتطلع إلى التوسع في دبي والسعودية»، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع في السعودية بقيمة تقريبية في حدود الـ24 مليار درهم، وسيكون على غرار مشروع «الجادة» في الشارقة، أول مشروعات الشركة، بالإضافة إلى مشروع آخر في دبي على غرار مشروع «نسمة»، وسيتم الإعلان عنه بعد مشروع «جادة السعودية».

وأكد أن الشركة تضع دبي ضمن خططها المستقبلية، عبر التوسع في إقامة عدد من المشروعات العقارية مستقبلاً.