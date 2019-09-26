المهـيري: الإمارات تقود الجهود الإقليمية في تعزيز الأمن الغذائي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، إن دولة الإمارات تقود جهود المنطقة في تعزيز الأمن الغذائي القائم على التعاون الدولي، وتفعيل دور الابتكار في الارتقاء بالإنتاج الزراعي، فضلاً عن إيجاد المقاربات العملية لدفع عجلة النشاط التجاري، وتسهيل الوصول إلى منظومة أمن غذائي متكاملة، تشمل دولاً لديها دور محوري في تأمين الغذاء للعالم، مثل روسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت المهيري، خلال افتتاحها فعاليات مؤتمر مستقبل الأغذية في دبي، أمس، أن الإمارات تعمل على إيجاد المنصات الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية للإسهام في تأمين الطلب المتزايد على الغذاء عالمياً، وتجاوز التحديات المتمثلة في التغير المناخي، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة، تضمن غذاء صحياً ومستداماً، وتفعيل دور البحث العلمي في مجال الزراعة، والاستفادة من الفرص الواعدة في مجموعة من دول العالم مثل روسيا وإفريقيا وأوروبا.

وذكرت أن دولة الإمارات تستهدف أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، مشيرة إلى أن هذه الأهداف تحتاج إلى مد جسور التعاون الدولي بهدف تطوير الإنتاج الزراعي، وتفعيل دور الشراكات بين الحكومات والمنظمات، بهدف تقديم التسهيلات والحوافز للاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي، بالإضافة إلى تقوية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جهته، قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن الهيئة سجلت 29 مزرعة عضوية جديدة في الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شهدت منتجات المزارع العضوية زيادة تقدر بنحو 60% خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 2400 منتج حتى النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن المنتجات العضوية تمثل فرصة مثالية لتنويع الاستثمارات الوطنية في القطاعين الزراعي والإنتاجي.

وأفاد المعيني بأن الهيئة أصدرت في قطاع الأغذية والزراعة 1250 مواصفة قياسية، منها 716 لائحة فنية تدعم الأمن الغذائي في الدولة، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وخطط وبرامج الدولة في هذا الإطار، حيث تلعب الهيئة دوراً بارزاً على الصعيد الاتحادي في دعم التجار والمصنعين.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، أن سوق دبي تشهد باستمرار انضمام المزيد من العلامات التجارية الغذائية والمطاعم، وذلك تلبية للطلب المتزايد من المستهلكين، في حين أنه يبرز إقبال من المصنعين العالميين على اتخاذ دبي مركزاً رئيساً لاستراتيجياتهم التوسعية في المنطقة.

ولفت الغرير إلى توقعات ببلوغ مبيعات الأغذية الطازجة في الإمارات تسعة مليارات دولار (نحو 33 مليار درهم) بحلول العام المقبل، وفقاً لآخر التحليلات التي أصدرتها غرفة دبي، في حين يتوقع أن تبلغ مبيعات الأغذية المعلبة ستة مليارات دولار (نحو 22 مليار درهم) خلال الفترة نفسها.

29

مزرعة عضوية جديدة

في الدولة، خلال

النصف الأول من

2019.