تعرف الى كيفية اصدار الهوية الرقمية التى تحل محل الهوية التقليدية في انجاز 70 خدمة

المصدر: عبير عبد الحليم أبو ظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة انه يمكن حالياً انجاز 70 خدمة في العديد من القطاعات في الدولة بواسطة الهوية الرقمية الجديدة وجاري العمل حاليا لإتاحة اكثر من 60 خدمة جديدة لسكان الدولة عبر الهوية الرقمية.

وأوضحت تنظيم الاتصالات ل "الامارات اليوم "ان مميزات الهوية الرقمية مقارنة ببطاقة الهوية العادية هي الدخول الموحد لهذه الخدمات بالإضافة الى عدم الحاجة لتذكر اسم مستخدم وكلمة مرورو وخاصية التوقيع الرقمي والتحقق من التوقيع

وكشفت ان هذه المبادرة تشمل الجهات الاتحادية والمحلية في الإمارات السبعة بهدف إتاحة كافة خدماتها باستخدام الهوية الرقمية

وأكدت انه يمكن استبدال الهوية الرقمية ببطاقة الهوية في كل التعاملات الحكومية حال وجود ربط بين الهوية الرقمية وبين هذه الجهات طالما لا يوجد هناك قانون او سياسة تمنع ذلك

يشار الى ان مصرف الاماراات المركزي قد اعلن مؤخرا اعتماد "الهوية الرقمية" لإجراء كافة المعاملات البنكية،

وكشفت تنظيم الاتصالات انه يتم اصدار الهوية الرقمية عن طريق قيام الشخص بتحميل تطبيق الهوية الرقمية على الهاتف الذكي الخاص به ومسح بطاقة هوية الامارات ومن ثم يقوم الشخص بإدخال رقم الهاتف المتحرك والبريد الالكتروني وللحصول على اعلى مستوى للحساب يجب زيارةأجهزة التسجيل الذاتي (KIOSK) للتحقق من البصمة والحصول على خاصيةالتوقيع الرقمي عالي الأمان

وأوضحت تنظيم الاتصالات ان "الهوية الرقمية" الموحدة تعد أحد الحلول المبتكرة على مستوى دولة الإمارات وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.