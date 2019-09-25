«موانئ دبي» تشتري سندات بـ 589 مليون دولار قبل موعد استحقاقها

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، أنها ستعيد شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم طرحتها في 2014، تبلغ قيمتها الاسمية 589.8 مليون دولار أميركي، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة أمام حاملي تلك السندات يوم الإثنين الماضي، والتي من المتوقع تسوية عملية شرائها في الأول من أكتوبر المقبل.

وتستحق تلك السندات في عام 2024، ويبلغ إجمالي قيمتها مليار دولار، بقيمة اسمية تبلغ 1000 دولار للسند الواحد، ويبلغ عائدها السنوي 1.75%، وكان الحد الأدنى للاكتتاب في تلك السندات نحو 200 ألف دولار.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق ناسداك دبي، إن سعر الشراء سيبلغ 199 ألفاً و750 دولاراً للسندات التي تبلغ قيمتها الاسمية نحو 200 ألف دولار، أي 998.75 دولاراً للسند الواحد، وهي قيمة أعلى من السعر السوقي، ما يعني أن الشركة ستقوم بدفع 589 مليوناً و62 ألفاً و750 دولاراً لشراء تلك السندات.

وأوضحت الشركة أيضاً أنها ستقوم بصرف فائدة على السندات للبائعين بمبلغ 991.67 دولاراً للسندات البالغة قيمتها الاسمية 200 ألف دولار، ما يعني أنها ستصرف 4.96 دولارات للسند الواحد.

وذكرت أنها قامت بشراء سندات قيمتها الاسمية نحو 152.8 مليون دولار من السوق في وقت سابق، لتصل بذلك إجمالي السندات، وفقاً لقيمتها الاسمية، التي قامت بشرائها نحو 742.6 مليون دولار، وبالتالي تصبح عدد السندات الباقية من هذا الإصدار نحو 257.4 مليون دولار، بما يمثل 25.74% من القيمة الإجمالية لهذا الإصدار.