«أدنوك للحفر» تنجز أول بئر بحرية في حقل «أم اللولو»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «أدنوك للحفر»، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، إكمال أول بئر من خلال تقديم خدمات حفر متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، وذلك في حقل «أم اللولو» البحري بإمارة أبوظبي. وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن هذا الإنجاز يأتي في أعقاب نجاح الشركة هذا العام في إكمال 14 بئراً برية، من خلال تقديم خدمات حفر متكاملة، بما يؤكد التزام «أدنوك للحفر» بدعم مسيرة النمو والتطور، التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها شركة رائدة في تقديم خدمات شاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز.

وتعتبر هذه أول بئر بحرية يتم حفرها بطريقة خدمات الحفر المتكاملة لمصلحة «أدنوك البحرية»، أحد عملاء الشركة، ويأتي الانتهاء من إكمالها قبل الخطة الزمنية المقررة، وضمن الميزانية المحددة، ويمثل ذلك أفضل أداء من حيث كفاءة عمليات الحفر.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، عبدالمنعم سيف الكندي: «يمثل إكمال أول بئر بحرية، إضافة إلى حفر 14 بئراً برية خلال هذا العام، من خلال تقديم خدمات حفر شاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز، زيادة في أداء الشركة في مجال عمليات الحفر بنسبة 25%، تسهم في تحقيق وفورات كبيرة وزيادة الربحية. لقد تم الانتهاء من هذه البئر، وتسليمها، إضافة إلى الـ14 بئر برية التي تم إكمالها وتسليمها خلال هذا العام في وقت قياسي».

وأضاف: «يؤرخ هذا الإنجاز الكبير لبداية مرحلة مهمة ترسخ مكانة (أدنوك للحفر) شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الحفر المتكاملة، كما يعزز ريادتها كأول شركة وطنية على مستوى المنطقة، تقدم خدمات شاملة في مجال إكمال وتهيئة آبار النفط والغاز في مرحلة مهمة تشهد بذل المزيد من الجهود التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، واستغلال موارد أبوظبي الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، ورفع كفاءة عملياتنا في كل مجالات ومراحل النفط والغاز لتعزيز القيمة لدولة الإمارات وشركائنا».

وتخطط «أدنوك» لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40% بحلول عام 2025، وزيادة عدد الآبار غير التقليدية، حيث تستهدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، وإلى خمسة ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.