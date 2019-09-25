«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» يبحث التعاون مع إندونيسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مركز دبي لتطوير الاقتصادي الإسلامي، بمقره في دبي، وفداً من إندونيسيا يمثل المصرف المركزي ومركز نمط الحياة والحلال الإسلامي الإندونيسي، وممثلين من قطاعات الاقتصاد الإسلامي والحلال في إندونيسيا، للتعرف إلى بيئة العمل للاقتصاد الإسلامي، وبحث آفاق التعاون لتطوير القطاع، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن اللقاء يهدف إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ما يخص سبل التعاون لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك باعتبار إندونيسيا واحدة من أهم الأسواق الرئيسة للاقتصاد الإسلامي ومنتجات الحلال.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي مركز دبي إلى توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية على النطاق العالمي، بهدف تكريس جهود نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مكانة دبي مرجعية عالمية لقطاعاته المتعددة».

وأضاف أن «إندونيسيا تعد واحدة من أكبر أسواق الاقتصاد الإسلامي بمختلف قطاعاته ومنتجاته».