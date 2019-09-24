«جيتكس شوبر 2019» ينطلق اليوم بصفقات حصرية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات معرض «جيتكس شوبر 2019»، المتخصص في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

ويقدم المعرض لزواره، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف زائر، مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، إضافة إلى باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والصفقات الحصرية الجديدة على مدار خمسة أيام.

وأفاد بيان صدر أمس بأن فعاليات الدورة الحالية من المعرض تنعقد في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، وتستمر إلى 28 سبتمبر الجاري، لتقدم صفقات وعروضاً على الإلكترونيات، إضافةً إلى جوائز يومية وهدايا وتجارب تفاعلية.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «جيتكس شوبر» يواصل تقديم أفضل الصفقات والعروض المميزة التي يقدمها على أحدث الإلكترونيات، ومجموعة كبيرة من تجارب اختبار المنتجات قبل شرائها في جميع أقسام المعرض.

ولفتت إلى أن المنتجات المنزلية الذكية ستحتل مكانة بارزة في نسخة العام الجاري من المعرض عبر منطقة مخصصة، لتعزيز تجربة المتسوقين، وتقديم دعم إضافي للزوار لمساعدتهم في عملية الشراء.

وسيقدم قسم «شوبر سمارت هب» الجديد، الذي يقام بالشراكة مع شركة «جمبو للإلكترونيات»، مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات المنزلية الذكية، كما سيشهد إطلاق منتجات جديدة في مجال الاتصال والأمن والأتمتة والترفيه من مجموعة علامات تجارية للمنتجات المنزلية. وستشهد المنطقة الجديدة وجود عدد من الخبراء في مجال التكنولوجيا، لتقديم المشورة والنصائح للزوار، ومساعدتهم في اختيار أفضل المنتجات التي تلبي احتياجاتهم.

ويوفر فريق عمل «جمبو أنوايرد» خدمات منزلية لإجراء تقييم مجاني للأجهزة المنزلية الذكية، وتقديم الاستشارات بعد ذلك حول شراء المنتجات، وخدمات التثبيت المتخصصة، لضمان حصول المتعاملين على أفضل الأجهزة المنزلية الذكية.

بدورها، ستقدم شركة «مونستر»، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، خصومات تصل إلى 20% على مجموعتها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء، والملحقات المصممة خصيصاً للاعبين وكبار رجال الأعمال، الذين يسافرون بشكل متكرر.

ومن المنتظر كذلك أن تعود مبادرة «جيتكس شوبر تريد إن» إلى نسخة العام الجاري من المعرض.

ووفقاً للبيان، يفتح معرض «جيتكس شوبر» أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 11 ليلاً، بينما يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 درهماً، و10 دراهم للمجموعات الطلابية التي تزيد على 50 طالباً، في حين يتاح الدخول مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وسيحصل الزوار الذين ينفقون أكثر من 300 درهم داخل المعرض على مواقف مجانية للسيارات لمدة ست ساعات في مركز دبي التجاري العالمي.