أبرز 10 أبراج توائم معمارية في دبي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

يبلغ ارتفاع «الفتان مارين» 245 متراً، ويتميّز البرجان بأنهما أطول المباني في منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس».

تم تسليم المشروع عام 2006، ويضم 50 طابقاً من الألمنيوم والزجاج، كما أنه يجمع بين السكني والتجاري في مجمع عمودي مستقل ضمن «مرسى دبي». ويتكون مشروع «الفتان مارين تاورز» من 229 شقة، ويضم نادياً صحياً مجهزاً بالكامل، وحوض سباحة، وحديقة.



«بزنس سنترال تاور» هو مجمع مكوّن من برجين من 53 طابقاً في قلب دبي، على طريق الشيخ زايد ومجاور لمدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، يشبه مبنى «كرايسلر» في مدينة نيويورك، ويبلغ ارتفاع «بزنس سنترال تاور» 265 متراً.



يعتبر مشروع «العنوان سكاي فيو» الذي شارف على الانتهاء من أهم المشروعات الفندقية على طريق الشيخ زايد، إذ إنه يتكون من برجين يرتبطان معاً بجسر علوي معلق بارتفاع 220 متراً، ويتميز بإطلالة على الأفق العمراني لمدينة دبي، ويضم «العنوان سكاي فيو» 169 غرفة وجناحاً فندقياً تتمتع جميعها بتصميم حرفي بالغ الاتقان مع عناية فائقة بالتفاصيل.



يتألف مشروع «أبراج الإمارات المالية» من برجين توأمين بتصميم متميز في قلب مركز دبي المالي العالمي، إذ يتكون كل برج من 27 طابقاً من المساحات المكتبية. وجرى إنشاء «أبراج الإمارات المالية» كمشروع مشترك بين شركتي «ماج» و«إنشاء» للتطوير العقاري، كما تم إدراج المشروع في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، باعتباره يضم أكبر موقف سيارات آلي في العالم. ويتميز المشروع بوجود 19 مصعداً.

تقع «أبراج الديرة» التوأم، والمعروفة بـ«أبراج رولكس» في منطقة ديرة. ويشكل المشروع جزءاً من وسط مدينة دبي القديمة على طول «خور دبي». ويحتوي البرجان اللذان تم بناؤهما في 16 أبريل 1998 على مركز تسوق، وبرجين سكني ومكاتب. ويتكون مركز التسوق من متاجر ومطاعم، في ما يبلغ ارتفاع كل مبنى 102 متر، ويتكون من 22 طابقاً.



يتكون فندق «أنجسانا سويتس» من برجين توأمين على طريق الشيخ زايد. ويتميز كل من البرجين بمجموعة من الاستوديوهات الفخمة والواسعة التي تعكس نمط علامة «أنجسانا» التجارية الأنيقة العصرية. تتم إدارة كلا البرجين حصرياً من قبل «أنجسانا ريزورتس آند سبا» التي تقدم خدمات ذات مستوى عالمي. ويعتمد تصميم البرجين على مفهوم الإطارات الفضية الضخمة التي تربط المبنى بأكمله.



سمّت موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية في عام 2012 فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز» في دبي كأطول فندق في العالم، قبل أن يأخذ فندق «جيفورا» على طريق الشيخ زايد المركز نفسه.

يتكون «جي دبليو ماركيز» من برجين توأمين متماثلين، يبلغ طولهما 355 متراً، ويتألف البرج من 77 طابقاً، وكل منهما 804 غرف فندقية، إضافة إلى 14 مطعماً.

يشار إلى أن ارتفاع الفندق يقلّ بـ26 متراً فقط عن مبنى «إمباير ستايت» في مدينة نيويورك الأميركية.



«داماك باراماونت» هما توأم متماثل، وهما عبارة عن مجمع سكني فندقي يدار بواسطة مجموعة باراماونت للفنادق والمنتجعات بدبي، ويقع في قلب منطقة برج خليفة الأنيقة، ويضم نحو 1200 جناح مُزودة بخدمات فاخرة في ثلاثة أبراج، وحياة فاخرة بنكهة هوليوود. ويستضيف البرج الرابع فندق باراماونت ومجموعة من أماكن الإقامة. ويمتد كل برج من الأبراج الأربعة على ارتفاع 270 متراً، تربطهما معاً ساحة متعددة المستويات.



يقع مشروع «بوليفارد 29» في منطقة «داون تاون برج خليفة» وهو مشروع لشركة إعمار العقارية.

تمتاز دبي بوجود عدد من المعالم المعمارية، من أبرزها الأبراج التوائم أو ما يعرف بـ«توين تاورز» twin towers، والتي تعتبر من المعالم الأساسية للمدينة، ومن أيقوناتها المعمارية.



يعتبر برجا «جميرا أبراج الإمارات» من أشهر توائم الأبراج في دبي، ويتكون المشروع من برجين منفصلين: برج مكاتب، وآخر يشتمل على فندق جميرا أبراج الإمارات. يرتفع البرج الأول 355 متراً، أما البرج الثاني وهو الفندق فيرتفع 309 أمتار. تم تصميم البرجين من قبل المصممة المعمارية «هيرل وونغ»، التي تعمل وتعيش في دولة الإمارات، وتم العمل على إنشاء البرجين عام 1996، فيما تم الانتهاء منهما عام 2000.