«طيران الإمارات» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن توافر وظائف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في الخطوط الأمامية لخدمة العملاء، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية واللوجستية.

ودعت الراغبين من أبناء الوطن إلى التقدم بطلباتهم للالتحاق بهذه الوظائف في مختلف المجالات، حسب مؤهلاتهم التعليمية، وميولهم المهنية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «فرص العمل في (طيران الإمارات) مفتوحة دائماً أمام مواطنينا، ولدينا مختلف البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية، لتأهيلهم للعمل في مختلف الأقسام».

وأضاف قائلاً: «خططنا المستقبلية مبنية على الاعتماد على الكادر الوطني، لتلبية متطلباتنا من الطيارين والمهندسين والفنيين من خريجي أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أو القسم الهندسي، حيث تزيد حاجتنا على 500 وظيفة سنوياً في هذه المجالات».

واستطرد بقوله: «بالإضافة إلى الوظائف الإدارية والفنية، يعمل لدينا - على سبيل المثال - ما يزيد على 22 ألفاً من أطقم الضيافة الجوية، ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، ونحتاج إلى 3500 - 4000 مضيف سنوياً».

ودعا عادل الرضا أبناء الوطن إلى اغتنام جميع الفرص التي توفرها «طيران الإمارات»، واقتحام مجال الضيافة الجوية، الذي يتيح لهم اكتساب خبرات شاملة، والتعرف إلى ثقافات العالم، من خلال زملائهم، والمسافرين على الرحلات، والمدن التي يزورونها في القارات الست.

وتوفر «طيران الإمارات» للمواطنين، كذلك، وظائف للعمل في مجال خدمات المسافرين بمطار دبي الدولي، حيث تتاح لهم فرص التعرف والإشراف على مختلف إجراءات السفر، والتواصل مع مختلف الجنسيات.

ويخضع المنتسبون لمختلف الوظائف لدورات تدريبية، لتعريفهم بمهامهم وتأهيلهم للعمل، ويتضمن تدريب منتسبي الضيافة الجوية دورة مدتها ثمانية أسابيع، تشمل جميع الجوانب المتعلقة بعملهم، أهمها أنظمة السلامة والأمن وإجراءات الطوارئ والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى الضيافة. كما يخضع منتسبو خدمة العملاء لدورات تعرّفهم بكل جوانب إجراءات وأنظمة السفر، وتؤهلهم للتعامل مع المسافرين من مختلف الجنسيات.

وتوفر «طيران الإمارات» لموظفيها المواطنين رواتب مجزية مع العديد من الميزات الأخرى، بالإضافة إلى فتح باب التقدم الوظيفي أمامهم. ويمكن لمنتسبي الضيافة الجوية الترقي إلى مشرفي ومسؤولي طاقم على الطائرات، أو مدربين في كلية الإمارات للتدريب.

ويمكن لأبناء الوطن الراغبين في الانضمام إلى عائلة «طيران الإمارات» زيارة قسم توظيف المواطنين في المقر الرئيس لمجموعة طيران الإمارات، للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة، أو تقديم طلباتهم عبر الموقع الشبكي.