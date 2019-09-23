417.6 مليار درهم التبادل غير النفطي بين الإمارات والسعودية خلال 5 سنوات

المصدر: أبوظبي ــ وام

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسعودية خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 417.6 مليار درهم، لافتاً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 107.4 مليارات درهم بنمو نسبته 35.6% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

شريك تجاري

وأكد المنصوري بمناسبة احتفاء دولة الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ89، أن المملكة هي الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات خلال عام 2018، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، كما وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال عام 2018 وحلت في المركز الأول متقدمة من المركز الثالث خلال عام 2017، وتستحوذ على 15% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية.

وأضاف أن السعودية تأتي في المركز الأول عالمياً، في إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال عام 2018، متقدمة من المركز الثاني خلال 2017، وتستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي إعادة تصدير الإمارات، كما تأتي في المركز الثامن عالمياً في بند واردات الإمارات من السلع خلال عام 2018 متقدمة من المركز التاسع خلال عام 2017.

أهم شريك للسعودية

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات أهم شريك تجاري عربي للسعودية، والثاني عالمياً، إذ تستحوذ على 10% من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم، وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية. كما أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في صادرات السعودية غير النفطية مستحوذة على 13% من صادراتها للعالم، و40% من صادراتها للدول العربية، كما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في جانب واردات السعودية من السلع غير النفطية، مستحوذة على 8% من وارداتها من العالم، و59% من وارداتها من الدول العربية.

استثمارات إماراتية

وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة، والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، قال وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشروعات كبرى في السعودية.وأضاف أن هناك أكثر من 20 نشاطاً اقتصادياً وتجارياً على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

استثمارات سعودية

وفي ما يخص عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها، قال المنصوري إن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات تجاوز حاجز 16 مليار درهم، مشيراً إلى وجود 4004 علامات تجارية سعودية، و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في دولة الإمارات وتعمل في قطاعات استثمارية متعددة.

وشدد المنصوري على أن التعاون الإماراتي السعودي يمثل أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين الخليجي والعربي، ويوفر عامل قوة واستقرار وتنمية للمنطقة.

مشروعات استراتيجية

وفي ما يخص المشروعات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والسعودية في إطار استراتيجية العزم، قال المنصوري إن هناك حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاقتصادية المشتركة بين البلدين ضمن «استراتيجية العزم» التي تم إطلاقها لتحقيق الرؤية المشتركة للتكامل على جميع الصعد الاقتصادية والتنموية والعسكرية.

وأضاف: «بلغ عدد المبادرات الاستراتيجية سبع مبادرات هي: العملة الافتراضية المشتركة، ومجالات الخدمات، والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات».

وأكد المنصوري وجود خطط موضوعة لتفعيل التعاون في الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشروعات البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

أكبر اقتصادين عربيين

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات والسعودية هما أكبر اقتصادين عربيين كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ10 المُصدرة عالمياً، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في عام 2018.

وكشف أن الإمارات والسعودية تستحوذان معاً على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال عام 2018 وتحتلان المركز السادس عالمياًَ من حيث الصادرات السلعية إجمالاً.

2 مليون نزيل فندقي سعودي

أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن السوق السعودية حلت ثانية ضمن أهم الأسواق السياحية للإمارات لعام 2018، وذلك في ما يخص عدد نزلاء المنشآت الفندقية من خارج الدولة، بمليوني نزيل، تشكل 10% من إجمالي نزلاء الفنادق عام 2018 بزيادة نسبتها 2% عن 2017.

وتابع: «وصل عدد السياح الزائرين من دولة الإمارات للوجهات السعودية في 2018 إلى 740 ألف سائح قضوا نحو أربعة ملايين ليلة، وأنفقوا 2.9 مليار ريال».

• أكثر من 20 نشاطاً اقتصادياً وتجارياً على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

• السعودية تستحوذ على 25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات عربياً.

• الإمارات تستحوذ على 40% من صادرات السعودية للدول العربية.

مشروعات ومحاور

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إنه تم تحديد 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً بين الإمارات والسعودية تخدم ثلاثة محاور رئيسة هي: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري، من بينها:

■ استراتيجية موحدة للأمن الغذائي.

■ خطة موحدة للمخزون الطبي.

■ منظومة أمن إمدادات مشتركة.

■ استثمار مشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

■ خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال 5 مليارات درهم.

■ صندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة.

■ صندوق ثالث للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

■ تسهيل انسياب الحركة في المنافذ.

■ بناء قاعدة بيانات صناعية موحدة.

■ تمكين القطاع المصرفي في البلدين.

■ مواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين.

■ مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.

• 34 مليار درهم استثمارات الإمارات في السعودية تعكس نشاط 122 مشروعاً.

• 65 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشروعات كبرى في السعودية.

• 16 مليار درهم رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات.