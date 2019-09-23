750 شركة ناشئة من 80 دولة تشارك في «جيتكس لنجوم المستقبل 2019»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مركز دبي التجاري العالمي، بأن عدد الشركات المشاركة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» خلال دورته الجديدة، جاوز 4800 شركة من 100 دولة، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالدورة السابقة من المعرض، فضلاً عن النمو في عدد الشركات الناشئة المشاركة في «جيتكس لنجوم المستقبل» المواكب للمعرض بنسبة 15%، حيث يشهد حضور 750 شركة محلية وعالمية ناشئة من 80 دولة، وما يزيد على 1500 مستثمر من الشركات الدولية.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الدورة الجديدة من المعرض التي تقام في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، ستشهد عرض شركات دولية لمشروعاتها بالذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، كما تشهد مشاركة 145 جهة حكومية من الدولة و182 جناحاً حكومياً من مختلف الدول العالم.

وأضافت ميرماند، أن الدورة 39 من المعرض ستشهد مشاركات دول جديدة تشمل المغرب والجزائر وإيطاليا وكازخستان وكولومبيا واليونان والنمسا والبرازيل وموريشيوس وكينيا.

وذكرت أنه سيتم عرض تلك الموضوعات في قاعات وجلسات تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا»، بحضور عدد كبير من الخبراء التقنيين، موضحة أن المعرض المقام على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة، يشمل 22 قاعة مقسّمة إلى قطاعات تشمل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتقنيات التنقّل المستقبلية وتقنيات الـ«لايف ستايل» والمدن الذكية.

أحدث التطبيقات

قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي، إن «المجموعة ستعرض في (أسبوع جيتكس للتقنية 2019) أحدث التطبيقات والإمكانات التقنية للجيل الخامس، فضلاً عن استعراض أهم التقنيات الثورية الداعمة للتحول الرقمي».

وأضاف بن علي أن «المجموعة تعمل على التوسع حالياً بشبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء الدولة، إذ تعتزم الوصول بمحطات التغطية المخصصة لتلك الشبكات إلى 1000 محطة بنهاية عام 2019».

• 4800 شركة تشارك في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019».