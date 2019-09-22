«الإمارات للطاقة النووية» توقّع تفاهماً لإدارة النفايات المشعّة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعّة «أندرا»، على هامش اجتماعات الدورة العادية السنوية الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية، فيينا.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن المذكرة تأتي في إطار نهجها لتطوير استراتيجية طويلة الأمد لإدارة النفايات المشعة بشكل استباقي، حيث تُعد المذكرة مكوناً أساسياً في هذه الاستراتيجية استناداً إلى الخبرة الكبيرة لشركة «أندرا» في هذا المجال.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الذي وقّع المذكرة مع الرئيس التنفيذي لشركة «أندرا»، بيير ماري آبادي، إن «توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة في إطار التزامات المؤسسة المنصوص عليها منذ بدء تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي ينسجم مع سياسة دولة الإمارات والتزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار النووي، والشفافية وتطوير نظام شامل لإدارة النفايات المشعّة، بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة.

وأضاف الحمادي «إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طورت منهجية للتخطيط المسبق للاحتياجات المستقبلية الخاصة بقطاع الطاقة النووية في الدولة، حيث سنغتنم فرصة التعاون مع (أندرا) لتبادل أفضل الممارسات والرؤى للمستقبل».

من جهته، قال آبادي: «مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة في إدارة النفايات المشعة، فإن (أندرا) كوكالة وطنية فرنسية، لديها هدف دولي يتمثل في دعم البلدان من أجل إنشاء إدارات مسؤولة عن النفايات المشعة وفي الوقت المناسب».

يشار إلى أن الأعمال الإنشائية في محطات براكة، تتواصل بخطى ثابتة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى أكثر من 95%، وفي المحطة الثالثة إلى أكثر من 91%، وما يزيد على 82% في المحطة الرابعة، في حين وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 93%.