أسعار النفط تتجه إلى تسجيل قفزة بنسبة 7.7%

المصدر: عواصم - وكالات

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل قفزة بنسبة تبلغ 7.7%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر، في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات المبكرة أمس، مواصلة الخام لمكاسبه، بفعل التوترات السياسية.

ويتجه «خام برنت» إلى الارتفاع بنحو 7.7%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ يناير 2019. وبلغ عقد أقرب استحقاق لـ«خام برنت» في نوفمبر 64.75 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 35 سنتاً.

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» 51 سنتاً إلى 58.64 دولاراً للبرميل، وتتجه صوب الارتفاع 7.1% الأسبوع الجاري، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو 2019.

إلى ذلك، ذكرت روسيا وأوكرانيا أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا.

وقال الجانبان إنهما وضعا الإطار القانوني للاتفاق الذي يتعين الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجاري.

وفي حين أن 14 دولة، على الأقل، تحصل على نصف احتياجاتها من الغاز من روسيا، كانت هناك وفرة في المعروض العام الجاري مع اعتدال الطقس بشكل أفضل من المعتاد، ما يؤثر في حجم الطلب.

وكانت أوكرانيا عطلت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها خلال فصل الشتاء مرتين على مدار الأعوام الـ13 الماضية. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن التزام أوكرانيا بضوابط الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي سيبدد المخاطر بشأن حدوث مزيد من الاضطرابات في المستقبل، ويوفر إطاراً قانونياً مستقراً ومرناً لضمان تدفق الغاز الروسي إلى الكتلة الأوروبية.