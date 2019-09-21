نصائح لتفادي الاحتيال المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تنجح عمليات الاحتيال لأنها تأتي على غفلة، وفي وقت غير متوقع، ويلجأ المحتالون إلى استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة والمعلومات المتاحة لديهم، لإقناع الضحايا، وتصديق قصص مرتبطة بحدث ما، وقد يحصل المحتالون على بعض المعلومات الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد موقع «سكام واتش»، التابع للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، على أهمية الأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الاتصال مع آخرين غير معروفين عملية احتيال، والحذر من أي طلبات تتعلق بالتفاصيل المالية، وتجنب إعطاء معلومات الحساب البنكية، أو نسخ من وثائق شخصية إلى أيّ شخص لا يعرفه المتعامل أو لا يثق به، مع الحفاظ على أجهزة الهاتف والكمبيوتر بشكل آمن، وتحديث برنامج الكمبيوتر الأمني وحماية الشبكة الخاصة بالاتصال اللاسلكي بالإنترنت، فضلاً عن تغيير كلمات السر الخاصة بالحساب المصرفي، والبريد الإلكتروني فوراً في حال الاشتباه بأي عملية احتيال.