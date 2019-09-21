المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتيح منتجات تأمينات الحياة مجموعة من الوثائق والتغطيات، اعتماداً على المتطلبات الشخصية للمتعامل، فهناك حلول تأمينية تقدّم الحماية للمؤمّن عليه طوال فترة حياته، إذ ترحل القيمة المؤمّنة إلى المستفيدين الورثة، كما يمكن للأقساط المدفوعة أن توفر للمتعامل قيمة تراكمية، وهناك أيضاً الحماية لفترة زمنية محدودة، حيث يتم دفع المبلغ إلى المستفيد المؤمّن عليه في نهاية المطاف أو لورثته. وتوفر هذه الحلول نفقات مالية مرتبطة بالخطط المستقبلية التي يضعها المتعاملون على سبيل المثال لمرحلة التقاعد. ويمكن لخطة تأمينات الحياة أن تأتي مع حساب نقدي، يمكن تجديده سنوياً، ويتم من خلاله الحصول على عائد أعلى، ويلجأ المتعاملون إلى وثائق تأمينات الحياة في إطار مساعيهم لتحقيق أهداف مالية، وتأمين احتياجاتهم المستقبلية. وفي منتجات التأمين التقليدية عادة ما تكون الأقساط ثابتة خلال فترة سريان الوثيقة، ويحصل المستفيد على مبلغ مالي طالما أن الأقساط تدفع، كما يمكن إيقاف الأقساط، واستعادة القيمة النقدية عند الطلب وفق الشروط المبرمة.