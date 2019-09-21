الادّخار المنتظم المرتبط بالاستثمار

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تعتبر خطط الادخار المنتظم من أفضل الطرق للحصول على مبلغ مالي لاستثماره في هدف محدد، والاستفادة المثلى من الميزانية الموضوعة في هذا الإطار. وينبغي في البداية اعتماد واختيار فترة محددة للادخار، مع تحديد القيمة الشهرية المراد وضعها جانباً حتى نهاية الفترة المحددة، فضلاً عن ضرورة أن تكون مواردها واضحة ضمن الظروف المالية للمتعامل وبشكل منطقي، إذ إن ادخار مبلغ قليل كل شهر سيساعد على بناء مستقبل آمن في نهاية المطاف.

ويسهم تجميع مبلغ صغير بشكل منتظم، في تعزيز هذه العادة حتى ضمن أفراد العائلة، في إطار التزام طويل الأجل، ويمكن خلاله الاختيار من بين محافظ متنوعة من فئات أصول مختلفة للاستثمار بناءً عليه، إذ يسهم الالتزام بهذه الخطة في استثمار مبلغ ثابت من المال على أساس منتظم وثابت، بحيث يكون هناك مبلغ صغير من المال يحوّل على الدوام وبشكل مباشر إلى صندوق استثمار يتم اختياره بشكل مسبق بعد المقارنة بين مختلف المنتجات المتاحة.

وتتيح حلول الادخار التي يتم ربطها بالاستثمار في السوق، الوصول إلى مجموعة كبيرة من الصناديق المالية المشتركة المتنوعة عالمياً، والاستفادة أو الاشتراك في حلول مصممة حسب الحاجة، مع إمكانية الاستفادة من الأموال التي قد تستخدم في تحقيق أهداف التقاعد، أو تأمين تعليم الأطفال، أو حتى شراء منزل، فالاستثمار بدفعات منتظمة شهرية أو سنوية في الخطة لجمع مبلغ كبير، يعتبر أحد الحلول لتحقيق أي من الأهداف المستقبلية الموضوعة، ويساعد أيضاً على زيادة فرص النمو للاستثمار على المدى الطويل، إلا أن من الصعب معرفة المبلغ الذي يجب ادخاره وكيفية استثماره، ما لم يحدد الفرد دخله والتزاماته المالية، إضافة إلى المبالغ المخصصة للحالات الطارئة، فخفض النفقات الصغيرة يمكن أن يضيف وفورات جيدة إلى الحساب بمرور الوقت، باعتبار أن عدم استثمار الأموال يؤدي إلى تآكلها، في ظل نسب التضخم التي قد تقلص من القدرة الشرائية عبر الزمن، مع العلم في الوقت نفسه أن منتجات الاستثمار ليست ودائع مصرفية، وتخضع لمخاطر السوق المتنوعة، وبالتالي يفضل الاطلاع على جميع الشروط والتعامل مع المؤسسات المالية المعروفة والموثوقة.

ووفقاً لمؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية، فإنه يجب أن يكون الادخار عادةً منتظمة وليس نشاطاً لمرة واحدة، مع ضرورة العمل على تقييم الوضع المالي بشكل دوري لوضع الأمور والإجراءات في منظورها الصحيح، فليس هناك حل سحري لبناء المدخرات، إذ إن غرس عادة الادخار يتطلب الانضباط والتحرك ضمن الإمكانات المتاحة.