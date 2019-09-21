متعاملون يُقبلون على بيع السبائك الذهبية للمتاجر

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكّد مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية أن الأسواق شهدت أخيراً إقبالاً ملحوظاً من متعاملين على بيع سبائك ذهبية ادّخروها، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب، وتحوّطاً من تسجيل الذهب تراجعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الأسواق تشهد بطئاً كبيراً في الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة.

وسجلت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات بلغت قيمتها 75 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

بيع السبائك

وتفصيلاً، قال المستهلك عصام إبراهيم، إنه باع سبيكتين ذهبيتين بوزن 50 غراماً لكل منهما، وذلك للاستفادة من الأسعار الحالية التي تعد مناسبة لبيع السبائك، لافتاً إلى احتمال عودة الأسعار للانخفاض، ما يمنعه من البيع.

بدوره، أشار المتعامل راكيش أساني، إلى أنه باع سبائك ذهبية بأوزان صغيرة تراوح بين 30 و50 غراماً، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة الحالية للذهب، مشيراً إلى أن خطوته تأتي تحوّطاً من تسجيل تراجع سعري خلال الفترة المقبلة.

أما المستهلك ساتيش أشو، فرأى أن التراجع الذي سجله الذهب أخيراً، كان بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن عدم تسجيل زيادات سعرية بنسب معقولة، دفع معظم المتعاملين لبيع ما لديهم.

سيولة مالية

إلى ذلك، قال مدير محل «كلاسيك دايمنتز»، أشوك ساغر، إن هناك إقبالاً ملحوظاً من قبل متعاملين على بيع السبائك الذهبية المدخرة لديهم، خصوصاً السبائك من الفئات المتوسطة والصغيرة الأوزان، وذلك لأسباب تتعلق بالحصول على سيولة مالية، والاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب حالياً، إضافة إلى تحوط بعض المتعاملين بالذهب من أي ارتداد سعري للذهب، لاسيما بعد تسجيله ارتفاعات كبيرة غير مسبوقة خلال الأسابيع السابقة. وأضاف أن الأسواق تشهد إقبالاً محدوداً على بيع المشغولات المستعملة، مقارنة ببيع السبائك. من جهته، قال مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إنه في الوقت الذي تسيطر فيه مظاهر بطء كبير في قطاع شراء المشغولات الجديدة والمجوهرات، فإن الاقبال على بيع السبائك الذهبية للمتاجر يتزايد، مدفوعاً بحالة قلق لدى المتعاملين من تسجيل أسعار الذهب تراجعاً في السوق العالمية خلال الفترة المقبلة. وتوقع دهكان أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة تحسناً، خصوصاً مع بداية أكتوبر الذي يشهد نشاطاً سياحياً مرتبطاً باعتدال الطقس، إضافة إلى وجود فعاليات ومعارض تدعم نشاط الزوار والمتسوقين.

أما مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، فلفت إلى أن استمرار الذهب عند حدود سعرية تعد الأكثر ارتفاعاً منذ أكثر من ستة أعوام، إضافة إلى غياب المناسبات والمواسم التي تحفز المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، يتسببان في حالة بطء مبيعات منافذ البيع، مشيراً إلى وجود إقبال على بيع المتعاملين ما يدخرونه من سبائك للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب. واتفق بأن التجار يعولون على تحسن حركة البيع خلال أكتوبر المقبل.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع، ارتفاعات طفيفة بقيمة 25 فلساً للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 181.25 درهماً بارتفاع قيمته 25 فلساً مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 170.25 درهماً بزيادة قدرها 25 فلساً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 162.5 درهماً، بارتفاع بلغ 25 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 139.25 درهماً بزيادة 25 فلساً.