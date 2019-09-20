الإمارات تنشئ نظاماً متطوراً للطاقة المتجددة في باربودا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، عن تعاونه مع كل من وزارة المرافق العامة والطيران المدني والمواصلات والطاقة في أنتيجوا وباربودا، وصندوق مجموعة الكاريبي للتنمية (كاريكوم)، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، لإنشاء نظام متطور للطاقة، بهدف العمل على إعادة الكهرباء إلى جزيرة باربودا التي تعرضت لإعصار «إيرما»، الذي دمر الجزيرة بشكل شبه كامل في سبتمبر 2017.

وتعد هذه أكبر مبادرة في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة أبوظبي للطاقة المستقبلية «مصدر» المسؤولة عن تصميم وتنفيذ المشروع.

وعبّر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، سلطان الشامسي، عن ارتياحه لهذا المشروع الذي سيسهم في تحقيق الرخاء والازدهار لسكان جزيرة باربودا، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود دولة الإمارات وحرصها الدائم على تقديم المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الشامسي: «بعد الدمار الذي أحدثه إعصار إيرما في باربودا، لا تقتصر مساعينا على إعادة الكهرباء إلى الجزيرة فحسب، بل سنعمل على إعادة إعمارها بشكل أفضل»، وأضاف أن «تزويد الجزيرة بمحطة تعمل بالطاقة الشمسية سيحل أزمة الطاقة فيها، ويوفر طاقة نظيفة».