شاهد.. جناح البيرو في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أعلن الحساب الرسمي للمكتب الدولي للمعارض عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تصميم جناح البيرو في في موقع إكسبو 2020، والذي سيلقي الضوء على ثروات هذا البلد وخبراته في شتى المجالات.

وبحسب الموقع الرسمي للجناح المشارك فإن معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020، وحفل و 10 أبريل 2021، سيكون الأكبر من حيث المشاركة على المستوى الدولي، وبالتالي فإنه يمثل فرصة فريدة للترويج للبيرو وصادراتها إلى جانب توسيع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدلات التدفق السياحي.

وذكر الموقع أن الإمارات شريك تجاري رئيسي للبيرو في منطقة الشرق الأوسط في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات، وسيسهم المعرض بدوره في تعزيز هذه الشراكة مع الإمارات والبلدان المجاورة، إذ سيكون للجناح مساحات مخصصة لعقد اجتماعات العمل مع المستثمرين المحتملين، للبحث في مختلف الفرص بما في ذلك الاستثمارات في قطاع الضيافة والسياحة.

وأوضح أن أنشطة الجناح الترويجية في المعرض ستزيد من فرص دخول المنتجات البيروفية إلى أسواق جديدة خاصة في آسيا والشرق الأوسط، حيث يمثل عدد سكانها حوالي 60% من إجمالي سكان العالم، مشيراً إلى أن "إكسبو 2020 دبي"، سيستقطب نحو 25 مليون زيارة على مدار ستة أشهر.