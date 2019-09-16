«دبي للاستثمار» تروّج للإمارة في دينفر الأميركية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ندوة استراتيجية في مدينة دينفر الأميركية لتعريف المستثمرين الأميركيين على الفرص والتسهيلات والمزايا في إمارة دبي، تلاها اجتماعات عدة مع أبرز الشركات بالمدينة في إطار المحطة الثانية لجولتها الترويجية في الولايات المتحدة والتي بدأتها في هيوستن بولاية تكساس أخيراً.

وأفادت المؤسسة في بيان بأن هذه البعثة تأتي ضمن برنامج بعثات الترويج الدولية لحكومة دبي، وذلك في أعقاب نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة إلى إمارة دبي.

ويهدف برنامج بعثات الترويج الدولية إلى تعزيز نقاط القوة الرئيسة لدبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، وذلك بسبب سياساتها المحفزة على الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال فيها تماشياً مع استراتيجية الإمارة لتنويع الاقتصاد.

وركزت الندوة في دينفر على الاستثمار في القطاعات الرئيسة مثل الطيران والزراعة والسياسات الاقتصادية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «زيارتنا إلى دينفر تأتي في إطار تعزيز علاقات دبي الاستثمارية وشبكاتها التجارية في هذه المدينة، وكذلك في جميع أنحاء ولاية كولورادو».

وأضاف: «سنواصل عرض نقاط القوة الأساسية لدبي كوجهة استثمارية رائدة وبوابة للشركات الأميركية الساعية إلى التوسع في أسواق الشرق الأوسط».

وأشار القرقاوي إلى أنه تم عقد ندوة في غرفة تجارة مترو دينفر تلاها اجتماعات مهمّة عدة، أبرزها مع القائمين على مطار دينفر الدولي لاستكشاف الفرص المحتملة لتعزيز التعاون في مجال الطيران من خلال شركة طيران الإمارات.

وذكر أن أعضاء الوفد اجتمعوا أيضاً مع مكتب دينفر للتنمية الاقتصادية، وكذلك مكتب كولورادو للتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية، لافتاً إلى أن أبرز ما تمخضت عنه تلك الاجتماعات كان تجديد اتفاقات العلاقات الثنائية بين دبي والجهات العامة التي بدأت في عام 2016.

وأضاف القرقاوي أنه تم عقد اجتماع آخر في جامعة ولاية كولورادو ووزارة الزراعة في كولورادو، حيث أجرى وفد دبي حواراً مكثفاً حول الأمن الغذائي، كما ناقش الطرق الممكنة التي يمكن لدبي من خلالها تحسين المناهج في الجامعات بحيث تشمل مجالي الزراعة والاستدامة.