«مطارات أبوظبي» تحصل على اعتماد برنامج التميز في خدمة العملاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصلت شركة مطارات أبوظبي على اعتماد مجلس المطارات الدولي في المستويين الأول والثاني ضمن برنامج التميز في خدمة العملاء، وذلك خلال القمة العالمية للتميز في خدمة العملاء التي نظمها المجلس في جزيرة بالي الإندونيسية أخيراً.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «مطارات أبوظبي»، أحمد الشامسي: «نسعى إلى طرح ابتكارات جديدة بصورة مستمرة، كما نبحث عن طرق مبتكرة لتحسين أدائنا التشغيلي وتجربة العملاء عبر مطاراتنا بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية».

وأضاف في بيان صادر أمس: «يسُرنا المشاركة في قمة مجلس المطارات الدولي العالمية للتميز في خدمة العملاء باعتبارها منصة متميزة تتيح لنا فرصة التواصل وتبادل المعرفة مع الخبراء والمتخصصين ضمن القطاع حول العالم».

وكانت القمة شهدت تنظيم جلسة تدريبية ومنتدى خاص تناول جودة الخدمة وحفل توزيع جوائز لجودة الخدمة وجوائز برنامج اعتماد مجلس المطارات الدولي لخدمة العملاء، حيث تعرف ممثلو مطارات أبوظبي إلى متطلبات مستويات الاعتماد المختلفة، وتواصلوا مع مندوبي المطارات الأخرى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع زملائهم في قطاع الطيران.