3.2 مليارات درهم التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا في 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت دائرة جمارك دبي، أمام وفد من دولة جنوب إفريقيا، التسهيلات والأنظمة الجمركية، التي تقدمها الدائرة للتجار والمستثمرين، وكذلك مبادرات دبي لدعم قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع جنوب إفريقيا سجلت 3.2 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، خلال لقاء مع الوفد، برئاسة القنصل العام في دبي، موجوبو دافيد ماجابي، أن دبي تفتح أبواباً ذهبية للشركات الأجنبية، لافتاً إلى الخدمات والأنظمة التي طورتها «جمارك دبي» في الفترة الأخيرة لعملائها، منها نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، الذي تستفيد منه 18 ألف شركة في 24 منطقة حرة في دبي، و37 مستودعاً جمركياً، إضافة إلى نظام المراصفة الذكي، الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع، باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال ماجابي إن «دبي تمتاز بموقع محوري استراتيجي على مستوى العالم فهي تتوسط القارات، ونحن ننظر إليها باعتبارها بوابة الاستثمار للمستقبل، ونسعى بكل جهد إلى اقتناص الفرص الاستثمارية، ونشجع الشركات الجنوب إفريقية على الاستثمار في دبي».

وفي استعراضه تقرير التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا، أوضح مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «جمارك دبي»، أحمد عبدالسلام كاظم، أن «قيمة تجارة دبي الخارجية مع جنوب إفريقيا ارتفعت بواقع 21.5% إلى 12.4 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بـ10.2 مليارات درهم في عام 2017، فيما سجلت نحو 3.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2019، بواقع 2.3 مليار درهم واردات، ونحو 210 ملايين درهم صادرات، و683 مليون درهم إعادة تصدير»، مشيراً إلى أن الألماس والذهب والمنتجات البترولية ومعدات الطباعة والسيارات تأتي في قائمة البضائع المتبادلة بين الجانبين.

• «جمارك دبي»: نظام المراصفة الذكي يسهل رسو السفن في الخور.