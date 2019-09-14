التأمين على الممتلكات

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

تقدّم شركة التأمين مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات الخاصة بحماية الممتلكات، وتوفّر التغطية ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها هذه الممتلكات، مثل الأضرار المادية أو الإتلاف، بفعل الحرائق والمخاطر ذات الصلة، أو البرق أو العواصف أو الفيضانات أو السطو وغيرها، والتي تحدث خلال الفترة المنصوص عليها في الوثيقة. وتخضع لشروط واستثناءات معينة، وتشمل أيضاً المسؤولية القانونية للطرف الثالث بما في ذلك المسؤولية القانونية للملاك تجاه المستأجرين والمسؤولية القانونية للمستأجرين تجاه الملاك، ويمكن للتغطية أن تمتد لتشمل المباني والمعدات والمحتويات الأخرى وبيع الممتلكات التي تكون للمؤمن له أو في عهدته.‏

ويمكن لوثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار أن تغطي أغلبية الأضرار والخسائر الملحقة بالممتلكات وما تحتويه، لذلك على المتعاملين أن يحددوا بدقة حجم التغطية التي تناسبهم بناءً على قدراتهم المالية على سداد الأقساط ضمن إطار الميزانية المحددة، مع ضرورة التأكد من جدول المنافع الخاصة بالتعويض في حال حدوث مطالبة تأمينية ومراجعة المستندات المتعلقة بالاستثناءات الواردة في الوثيقة بناء على الاتفاق بين المؤمن عليه وشركة التأمين.