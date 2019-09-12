2.8 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية خلال الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الجارية، خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ 376 ملياراً و982 مليون درهم، بنمو نسبته 2.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2018.

وفصّلت في إحصاءات حديثة لها أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بالأسعار الجارية، بلغ 282 ملياراً و830 مليون درهم، بنسبة 75.02%، فيما يبلغ الناتج النفطي 94 ملياراً و152 مليوناً بنسبة 24.98%.

وأوضحت أن إجمالي ناتج قطاع المشروعات غير المالية (ما عدا قطاع النفط) بلغ 219 ملياراً و676 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات الاستخراجية، وتشمل النفط الخام والغاز، 94 ملياراً و152 مليون درهم.

وبلغ ناتج قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 37 ملياراً و159 مليون درهم، كما بلغ ناتج قطاع أنشطة الإدارة العامة، والدفاع، والضمان الاجتماعي الإجباري 25 ملياراً و995 مليون درهم.

ووفقاً لتقرير الهيئة، فقد بلغت نسبة إسهام قطاع المشروعات غير المالية (ما عدا قطاع النفط) في الناتج المحلي، بالأسعار الثابتة، خلال الربع الأول 58.3%، مقابل 25% للصناعات الاستخراجية وتشمل النفط والغاز الطبيعي، و9.9% للأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و6.9% لأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري. وبلغت نسبة النمو في الناتج المحلي للصناعات الاستخراجية، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، 11.4%، بينما بلغت نسبة النمو في الناتج الخاص بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين 3.3%، ونسبة النمو في ناتج أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 3.2%، بينما تراجع ناتج قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.7%.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الثابتة، 369 ملياراً و42 مليون درهم، بنمو نسبته 3.7% مقارنة بالربع نفسه من عام 2018.