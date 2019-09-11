«تعاونية الاتحاد» تستثمر 2.5 مليار درهم في 20 مشروعاً خلال 3 أعوام

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية رصدت 2.5 مليار درهم لاستثمارها في 20 مشروعاً، تشمل مراكز تجارية وفروعاً جديدة من المقرر تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».

وأضاف الفلاسي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة «الشعفار للهندسة المدنية»، أنه «تم بالفعل البدء في خطوات إنشاء تلك المشروعات، من خلال توقيع الاتفاقية مع (الشعفار للهندسة المدنية) لتنفيذ مشروعي مركزين تجاريين بكلفة تبلغ أكثر من 82 مليون درهم في كل من منطقتي البدع (جميرا)، والبرشاء الثالثة (شارع حصة)».

وأوضح أن «المساحة الإجمالية المقررة لمشروع المركز التجاري في البدع تبلغ 105.9 آلاف قدم مربعة، بكلفة 40 مليوناً و39 ألف درهم»، مضيفاً أن «المركز المتوقع إنجازه في ديسمبر 2020، يضم 61 موقف سيارات، ويتكون من سردابين وطابقين أرضي وأول، حيث يضم الطابق الأول (سوبرماركت) للتعاونية».

وبين الفلاسي أن «مشروع منطقة البرشاء، عبارة عن مركز تجاري أيضاً على مساحة 141.7 ألف قدم مربعة، بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 42 مليوناً و36 ألف درهم».

ولفت الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إلى أن «المركز الجديد يضم 127 موقف سيارات في السرداب والطابق الأرضي، فضلاً عن 12 محلاً تجارياً و(هايبرماركت) لتعاونية الاتحاد في الطابقين الأرضي والأول»، متوقعاً الانتهاء منه خلال ديسمبر من العام المقبل أيضاً.

وأعلن الفلاسي أن «التعاونية تعتزم إنجاز 10 مراكز تجارية ضمن خططها التوسعية في دبي بكلفة تتجاوز مليار درهم مع قيمة الأرض والإنشاءات»، مشيراً إلى أن «المراكز المقرر إنجازها خلال العام المقبل، تشمل مناطق مختلفة من دبي».

وقال إن «التعاونية لديها اتجاه للاعتماد على التمويل الذاتي في مشروعاتها الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة دون اللجوء إلى البنوك».

- «التعاونية» بدأت

إنشاء مركزين تجاريين

بكلفة 82 مليون

درهم، في البدع

و«البرشاء 3».