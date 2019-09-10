محمد بن زايد يهنّئ وزير الطاقة السعودي بثقة خــــادم الحرمين الشريفين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، أمس، عدداً من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الطاقة العالمي، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من التاسع إلى 12 سبتمبر 2019.

وهنّأ سموّه وزير الطاقة السعودي، على الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي 24 الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من التاسع إلى 12 سبتمبر 2019.

وهنأ سموّه وزير الطاقة السعودي، على الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة ومسيرة ازدهارها. وتناول سموه ووزير الطاقة السعودي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما، وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق سموه ووزير الطاقة السعودي إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي، ودوره في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الاقتصاد في ماليزيا، داتو سري محمد أزمين علي، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا، وإمكانات تنميتها في مختلف جوانبها خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لفتح آفاق أشمل للتعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين، واستعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويانيه، يرافقه وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وبحث سموه وباتريك بويانيه أوجه وفرص التعاون بين «توتال» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم التنمية والبناء والازدهار على مستوى العالم.

وفي السياق نفسه، استقبل سموه وفد شركة مطارات أبوظبي. وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث حول مسار تنفيذ خطط التطوير القائمة التي تنفذها الشركة للارتقاء بالخدمات الجوية.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين دعم سموه القطاعات الحيوية كافة في الدولة بما يحقق التنمية الشاملة وتكاملها.