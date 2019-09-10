«دبي بالس» تسجل 1.5 مليون زيارة عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي الذكية» أن منصة بيانات دبي (دبي بالس)، التي تعتبر العمود الفقري للتحوّل الرقمي الذكي في دبي، حققت قفزة في مدى الاهتمام العالمي بالبيانات المنشورة عبرها، مسجلة مليوناً ونصف المليون زيارة أخيراً.

وأوضحت «دبي الذكية»، في بيان، أن القفزة في عدد الزيارات جاءت بعد وقت قصير من إطلاق مؤسسة بيانات دبي التابعة لـ«دبي الذكية» تحدّي البيانات أولاً، خلال يوليو الماضي، الذي تتنافس عبره الجهات الحكومية لاستكمال مشاركة وفتح البيانات الحكومية.

وقال مساعد مدير عام «دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إن «النمو في الاهتمام العالمي بمنصة بيانات دبي، يعتبر إنجازاً غير مستغرب، نظراً لأن إمارة دبي محطّ أنظار العالم نتيجة السبق العالمي في مختلف المجالات، وهو ما يفسّر سعي الكثير من المدن حول العالم لتحليل وإيجاد فهم أعمق لأبعاد النجاحات المتتالية التي تحققها دبي عبر البيانات المنشورة».

وأضاف أن «عدد الزيارات يعكس نُضج تجربة نشر وفتح البيانات على المنصة، حيث إن ذلك مجرّد خطوات أخرى في مسيرة بيانات دبي التي نطمح عبرها الى تحقيق رؤية القيادة لتكون دبي قائدة للعالم في مجال البيانات كنفط للمستقبل».

وأشار آل ناصر إلى أن «البيانات التي تنشرها أي مدينة في العالم تزيد من تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، نظراً لأنها تعكس الشفافية ومقومات البيئة المتاحة، وتبرز الفرص التي توفرها دبي للمستثمرين حول العالم، كما تزيد من جاذبيتها السياحية عدا عن دورها في تشجيع الابتكار في مجال تحليل وتوظيف البيانات عالمياً».

وأكد أن «البيانات دعامة استراتيجية لتعزيز سمعة دبي عالمياً وقوتها الناعمة لدورها في إبراز ما وصلت إليه الإمارة من تطور في كل المجالات، وما يمكن أن تقدمه من فرص واعدة لكل من يعيش على أرضها ومن يدرس فرص العيش أو الاستثمار فيها».

وأفاد آل ناصر بأن «الزيارات سجلت اهتماماً خاصاً بمعلومات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث جاءت في المركز الأول بنسبة 29%، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع المتنامي لكل زوار ومقيمي إمارة دبي، كما حظي القطاع بنحو 54% من نسبة البيانات التي تم تنزيلها من المنصة».

54 %

من البيانات المنزّلة من «المنصة» استحوذت عليها «طرق دبي».