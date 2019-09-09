461 مليار درهم فوائد البنوك خلال 8 سنوات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن إجمالي قيمة الفوائد البنكية التي حققتها بنوك دولة الإمارت شاملة البنوك المحلية والخليجية والأجنبية خلال السنوات الثماني الماضية بلغ 461.1 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير حديث أصدرته أمس، حول: «صافي الفوائد البنكية حسب جنسية البنك»، استناداً إلى تقارير حصلت عليها من المصرف المركزي، أن إجمالي قيمة الفوائد البنكية خلال عام 2018 بلغ 66.8 مليار درهم، مسجلة بذلك أعلى مستوى من الفوائد خلال السنوات الثماني الماضية.

وفصّلت أن إجمالي الفوائد التي حصلتها البنوك المحلية خلال عام 2018 بلغ 58.8 مليار درهم بنسبة 88% من إجمالي الفوائد، يليها البنوك الأجنبية التي حققت 7.5 مليارات درهم بنسبة 11.2%، فيما حققت البنوك الخليجية 0.5 مليار درهم بنسبة 0.8%.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي فوائد البنوك في الإمارات عام 2011 نحو 48.8 مليار درهم، ارتفع إلى 49.1 مليار درهم في 2012، ثم إلى 53.3 مليار درهم في 2013، ثم إلى 58.9 مليار درهم في 2014. وواصل إجمالي الفوائد الارتفاع إلى 61.8 مليار درهم عام 2015، لكنه انخفض إلى 61 مليار درهم في 2016، ثم عاد إلى الارتفاع في 2017 محققاً 61.4 مليار درهم، ليصل إلى 66.8 مليار درهم في عام 2018.

وبلغ عدد البنوك 60 بنكاً، من بينها 22 بنكاً وطنياً، و31 بنكاً أجنبياً وسبعة بنوك خليجية.