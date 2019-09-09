إطلاق برنامج «دبلوم قيادة اقتصادية دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت اقتصادية دبي، أمس، البرنامج المهني «دبلوم قيادة اقتصادية دبي»، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات الإدارية لقيادات الصفين الثاني والثالث في اقتصادية دبي ومؤسساتها، ويركز على إكساب المشاركين المهارات المساندة لهم، فضلاً عن صقل القدرات الشخصية والقيادية، لتمكين القادة في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس الدور الذي تلعبه اقتصادية دبي في رفع رضا وسعادة موظفيها، من خلال دعم كوادرها الوطنية، ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الإنتاجية والإبداع في ميادين العمل، وبالتالي تطوير أداء العمل الحكومي بإمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم.

وذكرت اقتصادية دبي أن الدورة الأولى من البرنامج تبدأ بمشاركة 14 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، لضمان تلبية الاستراتيجيات المستهدفة ضمن خطط تطوير وتأهيل الكوادر الوظيفية في اقتصادية دبي ومؤسساتها، مبينة أن «الدبلوم» يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تشمل: المحور المعرفي، والفني «التخصصي»، والسلوكي، وسيحصل الموظفون على ما لا يقل عن 280 ساعة من البرامج والدورات التخصصية.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية في اقتصادية دبي، أحمد المهيري، إن «سياسة إدارة الموارد البشرية في اقتصادية دبي، لا تقتصر على توظيف الأفراد فقط، وإنما إيجاد الآليات والبرامج التدريبية التي تسهم في تخريج جيل واعد من فرق العمل والقادة الطموحين».