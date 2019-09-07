عدم تجاوز الحد الائتماني للبطاقة

المصدر: إعداد: أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تضم العقود أو الاتفاقات الموقعة بين المتعامل والمؤسسة المصرفية بخصوص البطاقات الائتمانية العديد من الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها لتفادي أي رسوم قد تفرض على استخدام البطاقة، ويوافق حامل البطاقة على عدم تجاوز الحد الائتماني المخصص من قبل البنك ما لم يحصل حامل البطاقة على موافقة مسبقة من البنك بتجاوز الحد الائتماني. وفي هذه الحالة يحق للبنك وحده تحديد زيادة أو تخفيض الحد الائتماني، وإضافة إلى ذلك، يتعهد حامل البطاقة بعدم تنفيذ أية معاملة بالبطاقة قد تتسبب في تجاوز إجمالي الرصيد حساب البطاقة. وإذا تجاوز حامل البطاقة الحد الائتماني عليه أن يدفع للبنك إضافة إلى الرصيد الحالي كامل المبلغ الذي تجاوز الحد الائتماني وكل الرسوم المتعلقة والمرتبطة بهذا الإجراء. وفي حالة عجز حامل البطاقة عن أن يدفع للبنك كامل المبلغ المطلوب، يصبح إجمالي الرصيد الحالي على حساب البطاقة مستحقاً وواجب الدفع فوراً.