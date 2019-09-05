إعمار : لا إدارج لـ منطقة الـ "داون تاون" في برنامج ( Ease) لبيوت العطلات

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أكد المتحدث الرسمي باسم شركة إعمار العقارية، أن الشركة لن تدرج منطقة "الـ دوان تاون" ضمن برنامجها لبيوت العطلات ( Ease) ، وهذا القرار سوف يبدأ تطبيقه في الـ 19 من سبتمبر الجاري.

وأشارت الشركة في تصريح لـ "الإمارات اليوم"، أن هذا القرار يأتي كجزء من قرار الشركة بعدم تقديم بيوت العطلات في وسط مدينة دبي، وذلك بناءً على طلبات من العملاء، حيث تم استخدام العديد من منازل العطلات للأنشطة غير السكنية وغير المتعلقة بالإقامة الأسرية.

وكانت «إعمار» قد أعلنت، الأول من أمس، عن دخولها قطاع تأجير بيوت العطلات عبر خدمة «Ease» لتقدم للزوار والسائحين في دبي فرصة الإقامة في أفضل المنازل الفخمة والمختارة ضمن مجمعات «إعمار» السكنية متكاملة المرافق والخدمات.