شاهد.. الجناح الكندي في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

نشر الحساب الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر لمحة عن التصميم الخارجي للجناح الكندي في المعرض.

والجناح مصمم على شكل مسرح دائري يسمح للزوار اكتشاف التاريخ الفريد للبلد عبر تجربة تفاعلية من جميع الزوايا بنطاق 360 درجة.

وستعرض كندا في إكسبو 2020 دبي إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعلنت كندا مشاركتها في المعرض على هامش اجتماع ضمن أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس العام الجاري.

وأكّدت نحو 195 دولة مشاركتها، ما يجعله الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن، وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.