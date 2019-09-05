صندوق الثروة السنغافوري يستثمر 2.2 مليار درهم في «أنابيب نفط أدنوك»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن إنجازها رسمياً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع صندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية، يقوم بموجبها الصندوق باستثمار 600 مليون دولار (نحو 2.2 مليار درهم) في أصول محددة في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لـ«أدنوك».

يأتي ذلك عقب الإنجاز الرسمي لاتفاقية الاستثمار المبدئية مع كلٍّ من: «بلاك روك»، و«كي كي آر»، في 27 يونيو الماضي، والاتفاقية التي تلتها مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي في الأول من أغسطس.

وبإنجاز هذه الاتفاقية، ترتفع القيمة الإجمالية لاستثمارات كلٍّ من: «بلاك روك»، و«كي كي آر»، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وصندوق الثروة السيادية السنغافوري، في أصول محددة بالبنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لـ«أدنوك»، إلى 4.9 مليارات دولار (نحو 18 مليار درهم).

ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المبتكر، المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رائدة رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسة لشركة أدنوك. وبموجب الاتفاقية، تحصل «بلاك روك»، و«كي كي آر»، مجتمعتين، على نسبة 40% في «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، بينما يحصل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي على حصة 3%، فيما يحصل صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري على نسبة 6%، فيما تحتفظ «أدنوك الرئيسة» بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 51%، كما تحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

وقال رئيس دائرة المالية والاستثمار في «أدنوك»، أحمد جاسم الزعابي، إن «إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية يمثل دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي بدولة الإمارات و(أدنوك)، على السواء، كوجهتين جاذبتين للاستثمار، كما يؤكد حجم وثقل هذه المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية الرائدة على جودة وجاذبية أصول البنية التحتية التابعة لـ(أدنوك)، وقدرتنا على هيكلة وإنجاز فرص للاستثمار».