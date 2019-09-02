8 % ارتفاعاً في الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» و«دو»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقّت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 18 ألفاً و962 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مقابل 17 ألفاً و559 شكوى خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة نسبتها 8%.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته أمس، أنها تلقت 8489 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات» مقابل 8149 شكوى خلال الفترة نفسها من عام 2018، فيما تلقت 10 آلاف و473 شكوى بشأن خدمات «دو» مقابل 9410 شكاوى خلال الفترة نفسها من عام 2018، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المحمولة، والثابتة، والإنترنت.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن المشغلين نجحا في إغلاق نسبة عالية من الشكاوى، إذ تم إغلاق 96.9% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، و97.2% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، بعد التوصل إلى حلول لها.

ولفتت إلى أنه تم حل ما نسبته 2.3% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، و1.9% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

ووفقاً للهيئة، فقد بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» 72.2%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 12.3%، ونسبة الحياد 15.5%. كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 71.4%، ومعدل عدم الرضا 12%، ونسبة الحياد 16.6%.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.