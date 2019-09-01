78.6 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في دبي خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشفت منظمة السياحة العالمية أن إنفاق الزوار الدوليين في إمارة دبي، خلال عام 2018، وصل إلى 21 ملياراً و375 مليون دولار (نحو 78.6 مليار درهم)، مقابل نحو 21 مليار دولار (نحو 77.24 مليار درهم) في عام 2017، لتستحوذ مدينة دبي وحدها على 29.3% من إجمالي حجم الإنفاق في دول منطقة الشرق الأوسط مجتمعة.

وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس، أن إمارة دبي واصلت تسجيل معدلات كبيرة في حجم إنفاق الزوار الدوليين خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من نحو 8.5 مليارات دولار في عام 2010 إلى 21.375 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها نحو 12.87 مليار دولار، وبنمو وصل إلى 151%. ويعرف إنفاق الزوار الدوليين بـ«إيرادات السياحة الدولية»، ويشمل: مدفوعات الزوار لقاء السلع أو الخدمات التي يتلقونها في الوجهة السياحية المقصودة.

16 مليون زائر

وبينت المنظمة، في تقريرها الذي يرصد أداء أسواق السياحة العالمية، أن دبي استقبلت خلال عام 2018 نحو 16 مليون زائر دولي، مقابل 15 مليوناً و790 ألف زائر خلال عام 2017، مشيرة إلى أن دبي وحدها استحوذت على نحو 35% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط ككل، خلال عام 2018.

ووفقاً للتقرير، فإن إمارة دبي حلت بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد الزوار الدوليين وحجم الإنفاق معاً.

الشرق الأوسط

أوسطياً، حلت السوق السعودية ككل بالمركز الثاني من حيث أعداد الزوار مسجلة 15.2 مليون زائر دولي، وبحجم إنفاق بلغ 12 مليار دولار، تليها السوق المصرية التي سجلت 11.3 مليون زائر دولي وبحجم إنفاق بلغ 11 مليار دولار.

واستقبلت دول منطقة الشرق الأوسط مجتمعة 60.4 مليون زائر دولي خلال عام 2018، مقابل 57.7 مليون زائر في عام 2017، وبنسبة نمو بلغت 4.68%، فيما بلغ إجمالي إنفاق الزوار إلى المنطقة نحو 73 مليار دولار مقابل 68.3 مليار دولار في عام 2017، بنسبة نمو بلغت نحو 6.9%. وذكرت المنظمة أن السياحة هي ركيزة أساسية في بعض الوجهات، في حين أن بعض الاقتصادات القائمة على النفط تتجه لتطوير القطاع السياحي، لافتة إلى أن مصر شهدت انتعاشاً قوياً بفضل الزيادة في عدد الزوار من ألمانيا وإيطاليا، وغيرهما من الأسواق الأوروبية.

حول العالم

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي أعداد السياح الدوليين حول العالم خلال عام 2018، وصل إلى 1.4 مليار زائر، بنسبة نمو بلغت 5%، مدفوعاً باقتصاد عالمي قوي نسبياً، والسفر بأسعار معقولة التكاليف، فضلاً عن تسهيلات التأشيرة. وذكرت أن الإيرادات الناتجة عن السياحة نمت إلى 1.7 تريليون دولار، ما يزيد أهمية القطاع كثقل كبير للنمو الاقتصادي والتنمية، والقدرة على توفير وظائف أكثر. وحلت فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى، من حيث أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2018، بينما احتفظت أميركا بمركزها كأكبر الأسواق من حيث إيرادات السياحة الدولية.

9.58 ملايين زائر

استقبلت دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 9.58 ملايين زائر دولي، مقابل 9.25 ملايين زائر، خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بنسبة نمو بلغت 3.57%، وذلك وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في نهاية يوليو 2019، ليصل إلى 118 ألفاً و209 غرف فندقية، مقارنة بـ111 ألفاً و332 غرفة فندقية في نهاية يوليو 2018، تمثل نمواً نسبته 6.18%.