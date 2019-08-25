سفارة الدولة في المكسيك تستضيف فعالية عن ملتقى الاستثمار السنوي

المصدر: مكسيكوسيتي - وام/

استضافت سفارة الدولة فى المكسيك فعالية للتعريف بالنسخة العاشرة من "ملتقى الاستثمار السنوي" بحضور أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية و السفراء العرب، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين من وزارات الخارجية، والاقتصاد والزراعة بالمكسيك ومن الرابطة الوطنية لحكام الولايات المكسيكية ومجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، وغيرهم من ممثلي القطاعات المعنية.

واستهلّ المنهالي، اللقاء بكلمة شرح فيها اهداف "ملتقى الاستثمار السنوي" الذى تحتضنه الدولة كل عام مشيرا الى أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة بفضل رؤيتها الواسعة والمستقبلية والدور المؤثر الذي تلعبه على الصعيد الدولي، وصارت نموذجاً يحتذى لدى العديد من بلدان العالم الساعية لتعزيز حصتها من الاستثمار الأجنبي.

وسلط الضوء على تطور الأجندة الثنائية والإطار القانوني بفضل الجهود المبذولة، وتمنى مشاركة مميّزة وفاعلة للمكسيك في ملتقى الاستثمار السنوي، وفي جميع الفعاليات التي تنظمها الدولة فيما تبادل مع ممثلي القطاعين العام والخاص الحديث حول آفاق التعاون.