4 شركات تكنولوجيا ناشئة تنضم إلى مختبر سوق أبوظبي العالمي

وظبي في 25 أغسطس/ وام/ كشف سوق أبوظبي العالمي عن انضمام أربع شركات ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية إلى الدورة الرابعة من مبادرة المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.

وشملت الشركات المحلية والعالمية الأربع كلاً من ’دي إيه بي آي‘ و’بوينت تشيك آوت‘ من الإمارات، و’جبريل نتورك‘ من سويسرا، و’إيكوفوليو‘ من لوكسمبورغ؛ والتي تم اختيارها من أصل 14 طلب مشاركة من شركات توفر حلولاً جاهزة لدخول السوق بمجالات متعددة منها، التمويل المستدام واقتصاد واجهات الربط البرمجي الآلية، والتي سيتم اختبارها في أبوظبي والسوق الإماراتية عموماً.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي عن تخرّج شركتي ’ناو موني‘ و’بيبل‘ من برنامج المختبر التنظيمي، ونجاحهما في تطبيق حلول جديدة في السوق حيث تعد الشركتان من الشركات الناشئة التي تأسست في الإمارات، ومن أولى الشركات التي انضمت إلى مبادرة المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.

واكد ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي سعي سوق أبوظبي العالمي إلى دعم نمو هذه الشركات، ويساعدها على تحقيق النجاح في مسيرتها وتطلعاتها المهنية فيما كان السوق منصة فاعلة لمساعدة الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية على الابتكار، ومساعدتنا كجهات تنظيمية على التكيف وإعادة صياغة وتحديث المتطلبات التنظيمية.