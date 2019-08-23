ارتفاع مخزون الوقود الأميركي يخفض أسعار النفط

المصدر: سنغافورة - رويترز

تراجعت أسعار النفط، أمس، مقلّصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي، وزيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر مستهلك للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 16 سنتاً أو 0.3% إلى 60.14 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.2% إلى 55.58 دولاراً للبرميل.

بدورها، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أول من أمس، أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ازدادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام في ظل رفع المصافي للإنتاج.

ويترقب المتعاملون في النفط، وفي سوقي الأسهم والسندات، كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، اليوم الجمعة، والتي قد تشير إلى ما إذا كان «المركزي» سيواصل خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية أم لا.