%81 من الشركات في دبي تخطط لفتح فروع جديدة داخل الإمارة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

كشفت دراسة استقصائية أجرتها اقتصادية دبي على الشركات العاملة في الإمارة، عن تفاؤل الشركات لفتح فروع جديدة لها داخل الإمارات وخارجها خلال النصف الثاني من عام 2019، إذ أفادت 81% من الشركات التي شاركت في الدراسة بأنها تخطط لفتح فروع جديدة داخل الإمارة، فيما تخطط 8% من الشركات لفتح فروع في الإمارات الأخرى، وتخطط 1.3% من الشركات لفتح فروع خارج دولة الإمارات.

قطاع الخدمات

وأظهرت بيانات اقتصادية دبي أن قطاع الخدمات يعد الأكثر تفاؤلاً بشأن خطط فتح الفروع الجديدة داخل الإمارة، يليه قطاع التجارة والتصنيع، لافتة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر تفاؤلاً من الشركات الكبيرة حول خطط توسيع القدرات، إذ تتوقع نسبة 16.3% من الشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع مقراتها الحالية مقارنة مع 14% من الشركات الكبيرة.

وكشفت الدراسة الاستقصائية لقطاع الأعمال في دبي خلال الربع الأول، التي تصدرها إدارة المعلومات الاقتصادية في قطاع السياسات والدراسات الاقتصادية باقتصادية دبي، عن توقعات إيجابية للشركات العاملة في دبي بشأن الاستثمار.

تحديات الأعمال

ولفتت الدراسة إلى أن الشركات ذكرت أن تأخر المدفوعات كان التحدي الأول الذي واجهته في أنشطتها التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، يليه تحدي المنافسة وعدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحديات أخرى تتعلق بعدم كفاية الطلب، وارتفاع رسوم الترخيص والضرائب والرسوم الجمركية، فضلاً عن ارتفاع كلفة الخدمات والإيجار، والقيود على التمويل، وجوانب قانونية تتعلق بقوانين التوظيف والتجارة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الهدف من الدراسة الاستقصائية التي أجرتها على عينة من الشركات في إمارة دبي تضم 504 شركات تشمل مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، هو تحديد تصورات مجتمع الأعمال، وبالتالي تقييم مستوى النشاط الاقتصادي الحالي وتوقعات الشركات، لافتة الى أهمية توضيح آراء الشركات وملاحظاتها بشأن التحديات التي قد تؤثر في نموها وتطورها وتقيم توقعات استثماراتها على مدى 12 شهراً.

مؤشرات الدراسة

وركزت الدراسة على مؤشرات رئيسة، مثل أسعار البيع، وأحجام المبيعات، والأرباح، وعدد الموظفين، بهدف قياس رؤية الأعمال أو توقعاتها، إذ يُطلب من الشركات المشاركة في الدراسة تحديد ما إذا كانت تتوقع ارتفاعاً أو انخفاضاً أو «لا تغيير» في هذه المعايير.

وذكرت أن الدراسة أوضحت أن الشركات الكبيرة حققت أداءً أقوى من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أفادت الشركات المصدرة بأداء أفضل من أداء الشركات المحلية الموجهة نحو السوق المحلية في ما يتعلق بأسعار البيع، وأحجام المبيعات، والتوظيف، ومستويات الأجور، والأرباح، وطلبات الشراء الجديدة.

14.7 ألف رخصة

ذكرت اقتصادية دبي، في تقرير سابق، أنها أصدرت 14 ألفاً و737 رخصة تجارية جديدة في دبي خلال النصف الأول من عام 2019، ما يعد دليلاً على استمرارية تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، وزيادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بمتانة الاقتصاد المحلي في دبي مع اقتراب أفضل دورة من معرض «إكسبو» الدولي التي تستضيفها دبي العام المقبل.