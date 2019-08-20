«إعمار مصر» تؤكد ملكيتها لأرض مشروع «مراسي»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم



قالت شركة «إعمار مصر»، في بيان إلى البورصة المصرية، اليوم، إنها تؤكد «عدم صحة ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لجزء من ارض مشروع (مراسي) وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه»، مؤكدة أن «أرض مشروع»مراسي«تم تسجيلها تسجيلا نهائيا موثقا لدى مكتب الشهر العقاري المختص باسم شركة اعمار مصر وذلك بعد قيام الشهر العقاري بمراجعة كافة الادعاءات المقدمة من الغير بما ذلك الادعاء (الكيدي) المذكور وقرر الشهر العقاري بعد الفحص والدراسة اتمام اجراءات التسجيل لصالح شركة اعمار مصر وعدم الاعتداد بهذه الإدعاءات (المغلوطة)».

وأضافت: «(إعمار) قامت بشراء أرض (مراسي) بموجب مزاد علني من الدولة وتم سداد ثمن الأرض بالكامل ولا يوجد ما يثير القلق في هذا الخصوص».

وأوضحت «إعمار»، في بيانها للبورصة، أنها «ستقوم بالتعامل مع هذه الإدعاءات غير الصحيحة».

وتبلغ محفظة استثمارات «إعمار مصر» نحو 53 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) وفقا لموقعها الإلكتروني.

وقالت «إعمار مصر» «ما يثار حاليا لن يكون له أثر مالي مؤثر على الشركة».

