«الأوراق المالية» تغرّم شركتين مدرجتين 150 ألف درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية على شركتين مدرجتين بقيمة 150 ألف درهم لمخالفتهما قوانين الهيئة.

وأوضحت الهيئة في إفصاح أصدرته أمس، أنها غرمت شركة «سوغند كوموديتيز م.د.م.س» مبلغ 50 ألف درهم، نتيجة التصرف في أرصدة المتعاملين على وجه يخالف حكم البند (4) من المادة (3-12) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/‏‏‏ر) لسنة 2005، في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع والعقود.

وأضافت أنها غرّمت شركة «الرمز كابيتال» 100 ألف درهم، نتيجة عدم التزام الشركة التحقق من قدرة المتعامل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، إضافة إلى إجراء تحويلات بين الحسابات أثرت في أرصدة المتعاملين، وهو ما شكل مخالفة لحكم البند (2) المادة (18) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014، الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية.

ويأتي إعلان الهيئة أسماء الشركات المخالفة انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه مخالفي أحكام قانون الهيئة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه في وقت سابق.

وبدأت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنشر أسماء المخالفين اعتباراً من يونيو 2017، وتحاط عملية النشر بأقصى درجات الحذر والعناية، حيث يتم نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين بعد دراسة الحالة بشكل مفصّل والتحقق منها بشكل كامل.